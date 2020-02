Paasweekend vol luxe producten en beleving

Kasteel Groeneveld – Baarn – 10 t/m 13 april 2020



BAARN – Exclusive Spring Fair is het hele paasweekend genieten van bijzondere producten en de ultieme beleving. Kasteel Groeneveld is omgetoverd naar dé plek vol inspiratie waar iedereen zich volledig laat onderdompelen in de verschillende kasteelkamers die gevuld zijn met alle componenten voor een eigentijds luxueus leven. De statige tuin achter het kasteel staat volledig in het teken van stijlvolle buitenproducten en culinaire delicatessen. Proef, ontdek en beleef het allemaal op Exclusive Spring Fair!



Unieke beleving in Themakamers



Bezoekers laten zich tijdens Exclusive Spring Fair verrassen in de verschillende themakamers. Meer dan ooit zijn de exposanten op expertise geselecteerd en bij elkaar geplaatst. Zo stapt het publiek bij elke zaal in het kasteel een unieke beleving in. Bewonder in deze kasteelkamers de bijzondere producten met thema’s als exclusieve stoffen, home & interior, juwelen en de reiswereld. Ervaar in de sfeervolle kasteeltuin het heerlijke buitenleven met hoveniers, tuinmeubelen, en tuindecoraties. Proef biologische en ambachtelijk gemaakte delicatessen van culinaire ondernemers op het DeliFood Paviljoen en bij de Foodtrucks. Het uitgebreide aanbod zorgt ervoor dat iedereen geïnspireerd raakt tijdens Exclusive Spring Fair. Dit maakt de luxe voorjaarsbeurs hét ultieme evenement tijdens het paasweekend dat niemand wil missen!



Inspirerende ervaring voor iedereen



Exclusive Spring Fair biedt voor jong en oud wat wils. Op de zolder van het kasteel is de tentoonstelling “Fabeltjes en de natuur”. Kinderen vermaken zich hier met interactieve spelletjes terwijl ouders hun nostalgische gevoelens botvieren. Daarnaast zijn er tijdens Exclusive Spring Fair diverse workshops en paasactiviteiten. Met mooie winacties maken bezoekers kans op een mooi voorjaarscadeau. Met deze activiteiten is Exclusive Spring Fair een inspirerende ervaring voor iedereen. Op vrijdag en zaterdag zijn er mooie aanbiedingen beschikbaar. Vrijdag is het Ladies Day, dan bezoeken vriendinnen, zussen of moeders/dochters met z’n tweeën het evenement voor slechts € 20,00. Speciaal voor het gezin is het zaterdag Family Day, twee volwassenen en twee kinderen genieten dan voor maar € 25,00 van de voorjaarsbeurs. Kortom de Exclusive Spring Fair is hét perfecte evenement voor tijdens de paasdagen.



Wat Waar en Wanneer



Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn.



Data: Vrijdag 10 t/m maandag 13 april 2020.



Openingstijden: Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur.



Entreeprijs: € 12,50 per persoon bij online voorverkoop en middels digitale kortingsbon of kortingskaart. € 15,00 aan de kassa. Kinderen van 4 tot 14 jaar € 3,00.

Parkeren: Gratis parkeergelegenheid & gratis luxe shuttle service verzorgd door DS Automobiles Amersfoort



Internet: https://www.exclusivespringfair.nl/