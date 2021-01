Elektricien Amsterdam 24/7 handelt snel & toekomstgericht

De beroepsgroep elektriciens wordt, net als andere beroepen binnen de installatiebranche, getroffen door grote tekorten. Het niet hebben van goed geschoold personeel is een groot probleem, iets wat de komende drie tot vijf jaar gigantisch zal toenemen, wordt voorspeld. De beroepsgroep installateurs is onaangenaam getroffen door praktijken als het wegkapen van personeel bij collega's door headhunters. Ook zijn de toekomstige tekorten zo groot dat de energietransitie en daardoor het bereiken van de klimaatdoelstellingen gevaar lopen. Er zijn niet voldoende vakmensen om al het werk binnen de gestelde termijnen uit te voeren. Bij elektricien Amsterdam 24/7 hebben ze een oplossing voor deze dreigende tekorten gevonden. Het bedrijf is begonnen met het actief werven van enthousiaste en gemotiveerde mensen die graag in de elektro branche willen werken. Ze worden binnen het bedrijf opgeleid volgens de laatste richtlijnen en kunnen direct aan het werk.



Snel ter plaatse



Elektricien Amsterdam 24/7 bedient heel Amsterdam en omgeving. Zij hanteren een eenvoudig maar effectief systeem waarin Amsterdam opgedeeld is in werkwijken. Daardoor kunnen zij voor services als storingen snel ter plaatse zijn. In ieder geval binnen vierentwintig uur maar als het echt spoed is kan het zelfs binnen dertig minuten. Storingen zijn lastig maar volgens elektricien Amsterdam 24/7 vooral een gevaar voor de veiligheid. Een kortsluiting kan eraan ten grondslag liggen.



Verschillende werkzaamheden



Alle werkzaamheden passend bij een elektro technisch bedrijf worden door elektricien Amsterdam 24/7 uitgevoerd. Of het nu gaat om het ophangen van een lamp of de buitenverlichting, het trekken van kabels, het vervangen van de meterkast of het installeren van een aardlekschakelaar, zelfs een complete elektrische renovatie bestaande uit diverse elektrotechnische klussen waarvoor specialisten nodig zijn pakt elektricien Amsterdam 24/7 aan. Zij hebben die specialisten in huis.



Goed opgeleide vakmensen



Veiligheid staat voorop bij elektricien Amsterdam 24/7 en hoewel er twintig jaar ervaring aanwezig is staan de technologische veranderingen niet stil. Om deze trends te volgen en aan de nieuwste eisen te voldoen worden er continue bijscholingen gevolgd. En dat is een noodzaak want de ontwikkelingen in de elektrotechnische branche volgen elkaar in een razend tempo op. Ook elektricien Amsterdam 24/7 proeft van de landelijke tekorten aan goed opgeleide vakmensen en neemt daar op heel eigen wijze zijn maatregelen voor, want elektricien Amsterdam 24/7 kijkt naar de toekomst.