Zorgverzekering: goedkoop steeds ongezonder?

In het afgelopen jaar sloten meer dan 50% van de Nederlanders een zorgverzekering af die niet in alle gevallen 100% dekt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling nu zorgverzekeraars steeds vaker op de stoel van de arts gaan zitten en invloed hebben op individuele noodzakelijke zorg van patiënten. Regelmatig moeten er rechters aan te pas komen om de winstmakende zorgverzekeraars een halt toe te roepen en te verplichten de noodzakelijk zorg te vergoeden. Een rechtsbijstandverzekering naast een zorgverzekering is inmiddels geen overbodige luxe blijkt uit duizenden schrijnende situaties.



De kwaliteit van zorg in Nederland daalt jaarlijks in de Europese ranglijsten en staat inmiddels op plaats 8 volgens 2 gerenomeerde internationale onderzoekbureaus. Onderzoeken die Nederland hier zelf naar doet bestaan vanaf 2014 al niet meer. Voor veel patiënten is het vaak onbekend dat de zorgverzekering behandelingen vergoedt binnen heel Europa vaak zonder wachttijden en toepassing van moderne technieken. Een zorgverzekeraar die in alle gevallen 100% dekt is hierbij wel een pré.



Jaarlijks sluiten zorgverzekeraars contracten met zorgaanbieders als ziekenhuizen en wijkverpleging op basis van tarieven, quota en volumes zonder daarbij met de individuele patiënten rekening te kunnen houden. Het is dan ook een macaber gegeven dat de verzekeraars winsten en bovenwettelijke reserves mogen maken. In 2018 maakten de zorgverzekeraars nog 340 miljoen winst en houden 2,4 miljard euro onnodige reserves in kas, aldus een onderzoek van de Consumentenbond. Winsten op verplichte premiegelden van burgers komt ten goede van aandeelhouders in plaats van noodzakelijke zorg. In deze drift tot winst en reserves worden wachtlijsten langer of wordt noodzakelijke zorg gewoonweg afgewezen zoals de praktijk vaak aantoont.



CDA minister De Jonge wil de macht van de zorgverzekeraars nog verder versterken door het afschaffen van de vrije artsenkeuze. Voor de goedkopere polissen worden de grenzen naar Europa hierdoor hermetisch gesloten. Dit is een zorgelijke ontwikkeling daar dit in veel gevallen een beperking van de zorg kan opleveren. Senator Duivensteijn, zelf patiënt, verwoordde dit in 2014 in de Volkskrant aangrijpend toen hij tegen de afschaffing van de vrije artsenkeuze stemde. De vrije artsenkeuze heeft namelijk zijn leven verlengd en dat recht heeft iedere Nederlander.



Voor 1 januari kan iedereen nog kiezen voor een andere verzekeraar of polis. Of de huidige opzeggen waardoor er nog 1 maand bedenktijd is. Overweeg daarbij heel goed of u voor een tientje per maand meer, niet veel meer zekerheid krijgt over uw eigen gezondheid. Een nieuwe auto verzekert men toch ook altijd AllRisk, waarom het leven niet?