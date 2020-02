Crowdfundingpionier Roy Cremers maakt ruimte

Roy Cremers, oprichter en directeur van crowdfundingplatform voordekunst, maakt ruimte voor een opvolger en zal voordekunst per 1 juli 2020 verlaten. Voordekunst.nl lanceerde officieel op 4 november 2010 en wordt wereldwijd gezien als een van de meest succesvolle non-profit crowdfundingplatforms voor creatieve projecten. Inmiddels hebben meer dan 260.000 donateurs bijgedragen aan zo’n 4.000 succesvol gefinancierde campagnes en is er ruim € 26 miljoen gedoneerd voor kunst en cultuur. Het bureau van voordekunst telt zes medewerkers en drie stagiairs (8 fte).



‘Ik heb de leukste baan die je kunt bedenken met fijne collega's en ik word dagelijks omgeven door ambitieuze, ondernemende makers’, aldus Roy Cremers. ‘Ik kan makkelijk blijven, maar ik voel dat ik na tien jaar ruimte moet maken voor een opvolger. Er ligt een mooie basis waarop voordekunst verder doorontwikkeld kan worden. Ik bedank het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de kans die het me in 2009 heeft gegeven om voordekunst te ontwikkelen en al mijn collega's en bestuursleden voor het vertrouwen dat ze de afgelopen jaren in me hebben gesteld. De komende maanden draag ik de leiding van voordekunst over en ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat vind ik ontzettend spannend, maar ik heb er ook veel zin in’.



“Roy heeft voordekunst in tien jaar tijd weten te ontwikkelen van een innovatieproject tot een volwassen organisatie. Via voordekunst is nieuw geefpubliek aangeboord voor kunst en cultuur en het heeft bij veel makers en instellingen gezorgd voor een echte mentaliteitsverandering. In 2010 was het totaal niet vanzelfsprekend om particuliere donateurs te betrekken bij de totstandkoming van kunstprojecten. Voordekunst is niet meer weg te denken uit de Nederlandse cultuursector en dit is voor een heel groot deel te danken aan de inzet en de ondernemingsdrift van Roy. Het bestuur is hem hier zeer dankbaar voor”, aldus Denise de Boer, voorzitter bestuur Stichting voordekunst.



Stichting voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de Nederlandse cultuursector. Doelstellingen zijn het stimuleren van ondernemerschap bij kunstenaars en kunstinstellingen en het vergroten van het publieke draagvlak voor kunst en cultuur. Voordekunst werkt samen met (lokale) overheden en fondsen, zoals Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds, zowel landelijk als provinciaal, VSBfonds, Amerborgh, BankGiro Loterij Fonds, Mondriaan Fonds, gemeenten Rotterdam, Amersfoort en Den Haag, Cultuurfonds Almere, Kunstraad Groningen, VandenEnde Foundation en de Provincies Limburg, Groningen en Gelderland. Via voordekunst.nl is meer dan € 26 miljoen gedoneerd door ruim 260.000 donateurs. Van de campagnes op voordekunst.nl slaagt ruim 80%.