Centrum in Deventer voor productontwikkeling en training solarinstallateurs



Esdec Innovation Center jaagt duurzaamheid en innovatie aan



Op 10 oktober opende Esdec, producent van montagesystemen voor zonnepanelen, in Deventer het Esdec Innovation Center. Dit centrum herbergt een nieuw research & development lab en een trainingscentrum voor installateurs van zonnepanelen. Met dit centrum draagt Esdec bij aan innovatie in de zonne-energiebranche en meer algemeen aan de verduurzaming in Nederland.



Vorig jaar zijn er in Nederland drie miljoen zonnepanelen geïnstalleerd; zestig procent meer dan in 2016. De verwachting is dat die groei ook dit jaar aanhoudt. Door het Innovation Center faciliteert Esdec samen met de branche de verdere verduurzaming in Nederland.



Trainingsprogramma's



Juiste plaatsing en bevestiging is cruciaal voor de veiligheid van zonnepanelen. Esdec vindt het belangrijk dat installateurs bekend zijn met de veiligheidseisen en bovendien de vaardigheden beheersen om ze op de juiste manier te monteren. In het Innovation Center kunnen startende installateurs getraind worden en kunnen ervaren installateurs aanvullende kennis opdoen over zaken als windbelasting, brandveiligheid en aarding van systemen. Speciaal ontwikkelde trainingsprogramma's laten installateurs oefenen met verschillende montagesystemen op verschillende typen daken, die staan opgesteld in het trainingscentrum.



Innovatie



In het Innovation Center laat Esdec zien wat het aan productontwikkeling doet en hoe het bedrijf de producten aan allerlei testen onderwerpt. In klimaatkasten worden de invloeden van het weer op de systemen gemeten. Met trektesten toetsen onderzoekers de stevigheid en stabiliteit van de systemen. Er zijn 3D-printers om snel nieuwe innovaties te kunnen testen.



Het Innovation Center is geopend voor de technische groothandels die de montagesystemen van Esdec distribueren en de installateurs die ze plaatsen. Bijkomend doel van het Innovation Center is om de dialoog met deze doelgroepen te faciliteren; er zijn altijd productontwikkelaars van Esdec aanwezig om mee in gesprek te gaan.



Over Esdec



Esdec is in korte tijd uitgegroeid tot marktleider in Nederland op het gebied van montagesystemen voor zonnepanelen. Esdec brengt twee soorten bevestigingssystemen op de markt: ClickFit voor gebruik op schuine daken en FlatFix voor platte daken. Beide systemen zijn veiliger en efficiënter dan bestaande systemen en bovendien sneller te installeren.



Het succes van Esdec wordt verklaard door de sterke focus op innovatie. Dit zit vanaf de start in 2004 in het DNA van het bedrijf. Esdec is opgericht door twee installateurs die slimmere, betere en snellere oplossingen bedachten voor de montage van zonnepanelen en deze zijn gaan ontwikkelen. In 2017 is de innovatiekracht van Esdec beloond met de Solar Innovation Award.



Het Esdec Innovation Center beslaat maar liefst 9000 m2 en is gevestigd aan de Londenstraat in Deventer.