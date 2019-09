IceLake Capital neemt meerderheidsbelang in NetRom

Softwareontwikkelaar NetRom krijgt met nieuwe strategische grootaandeelhouder IceLake Capital meer dan alleen nieuw kapitaal



Breda, 24 september 2019 | Private equity investeerder IceLake Capital neemt een meerderheidsbelang in de Nederlands-Roemeense softwareontwikkelaar NetRom. De investeringsmaatschappij neemt de aandelen over van een groep ‘informal investors’ van wie het overgrote deel sinds de oprichting in 1999 als aandeelhouder bij NetRom betrokken was. Ook oprichter/CEO Han in ’t Veld en COO Mircea Negrila hebben hun belang in de onderneming uitgebreid. Partijen verstrekken geen nadere financiële details van de transactie.



NetRom is met een jaaromzet van circa €20 miljoen en meer dan 330 ontwikkelaars hoofdzakelijk actief vanuit de Roemeense universiteitsstad Craiova. Daarnaast is NetRom in Nederland actief met kantoren in Breda en Arnhem. NetRom heeft zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld tot een van de belangrijkste softwareontwikkelaar- en kennispartners van Nederlandse softwarebedrijven en corporate eindgebruikers. Veel kennis is opgebouwd met softwareontwikkeling in specifieke sectoren, zoals onder meer in de telecom-, fintech- en healthcare-sectoren.



Han in ’t Veld, CEO van NetRom zegt in een toelichting. “Met de komst van IceLake Capital hebben we ons niet alleen verzekerd van een sterke investeerder, maar tevens van een actieve partner om de gewenste groei van de onderneming optimaal te borgen en waar mogelijk met gerichte overnames te versterken.”



Deze groei zal volgens de topman de komende jaren hoofdzakelijk in het ontwikkelingscentrum van de organisatie in Craiova (Roemenië) plaatsvinden. Zo investeert NetRom de komende jaren meer dan €10 miljoen in de bouw van een unieke bedrijfscampus van 30.000 m2 met de meest moderne faciliteiten gericht op een zo optimaal mogelijk leef- en werkklimaat voor de honderden medewerkers in Roemenië, in permanente kennisontwikkeling van de software-ontwikkelaars en in het rekruteren van het beste IT-talent dat jaarlijks afstudeert aan hoog aangeschreven universiteiten. Ook gerichte overnames ter versterking van het hoofdkantoor in Nederland en extra investeringen in de organisatie in Midden- en Oost-Europa sluit de onderneming niet uit.



Bastiaan Hagenouw, partner bij IceLake Capital zegt: “Wat NetRom de afgelopen jaren in Roemenië aan ontwikkelfaciliteiten en rekrutering van IT-talent heeft neergezet en doorlopend ontwikkelt is uniek in Europa. De nieuwe campus is de ruggengraat van het ontwikkelcentrum. Daarmee heeft het bedrijf alles in huis om het ‘neusje van de zalm’ aan IT-talent aan zich te blijven binden. En dat garandeert klanten toegang tot simpelweg de beste ontwikkelaars die op de markt te vinden zijn en die aan hun projecten kunnen werken. We zien er naar uit NetRom te begeleiden bij het realiseren van het enorme groeipotentieel dat hiermee samenhangt.“



IceLake Capital is opgericht in 2018 en investeert in bedrijven in de business services en software sectoren met een EBITDA tussen de €3 en €10 miljoen. De grondleggers hebben een achtergrond in private equity en als ondernemer.



“De Nederlands-Roemeense software-ontwikkelaar NetRom bouwt in de Roemeense universiteitsstad Craiova een voor Europa unieke bedrijfscampus van ca. 30.000 m2. De investeringen van meer dan €10 miljoen euro zijn gericht op een optimaal leef- en werkklimaat, permanente opleidingsfaciliteiten en de rekrutering van het beste IT-talent dat jaarlijks afstudeert in Roemenië. Met steun van de nieuwe meerderheidsaandeelhouder IceLake Capital wil het bedrijf de komende jaren fors doorgroeien in Roemenië. Overnames gericht op het versterken van de commerciële activiteiten in Nederland sluit het bedrijf zeker niet uit.”