Cybersprint benoemd Eward Driehuis als Senior Vice President Strategy

Den Haag, 21 Oktober 2019 – Eward Driehuis zal op 1 november 2019 starten als Senior Vice President Strategy bij Cybersprint. De voormalig CMO van SecureLink neemt een schat aan ervaring en kennis mee die hij in de afgelopen 24 jaar heeft opgebouwd in verschillende functies binnen de cyber security sector. Eward zal zich gaan richten op het versterken van de positie van Cybersprint als ‘key player’ in de Digital Risk Protection markt en in de brede internationale cyber securitymarkt.



Eward Driehuis: “Ik heb erg veel zin om bij Cybersprint te starten. Cybersprint pakt digital risk protection op de juiste manier aan: ze begrijpen dat het niet alleen gaat om het opsommen van de cyber risico’s, maar juist om het duidelijk aanwijzen van de relevantie en prioritering. Daarom vind ik het fantastisch om deel uit te gaan maken van het Cybersprint team, onder leiding van Pieter Jansen bereiken zij de topklasse.”



De afgelopen drie jaar werkte Eward als CMO bij SecureLink, waarbij het bedrijf zich verder ontwikkelde naar een van de meest toonaangevende Managed Security Services providers (MSSP) in Europa. Voor die tijd werkte hij negen jaar bij Fox-IT aan het ontwikkelen en op de internationale markt brengen van ‘Threat Intelligence’ en ‘Web Analyse’ producten.



Als Senior Vice President Strategy bij Cybersprint zal Eward richting geven aan de verdergaande groei van Cybersprint in de snel ontwikkelende Digital Risk Protection markt en het uitbreiden van het marktaandeel in de cyber security markt.



“In de afgelopen jaren is Cybersprint uitgegroeid tot dé Europese speler op het gebied van Digital Risk Protection. De komst van Eward sluit duidelijk aan bij onze doelstellingen en strategie om te kiezen voor het beste.” zegt Pieter Jansen, CEO van Cybersprint. “Eward heeft een bewezen ‘track record’ en jarenlange ervaring opgebouwd in het bestrijden van cybercriminaliteit bij banken, rechtshandhavingsinstanties en bedrijven. Zijn visie, ervaring en kennis van de cyber security markt dragen bij aan de verdere groei van Cybersprint.”



Over Cybersprint



Cybersprint heeft een uniek Digital Risk Protection (DRP) SaaS-platform ontwikkeld dat automatisch digitale risico's voor een organisatie in kaart brengt, bewaakt en beheert over een breed scala aan digitale kanalen, zoals het web, sociale media, mobiele apps en zelfs het Deep Web. Het DRP-platform werkt met dezelfde technieken als hackers gebruiken op zoek naar online kwetsbaarheden, alleen Cybersprint automatiseert en combineert deze met veel verschillende benaderingen, bronnen en toepassingen. Op basis van de merknaam of de naam van de organisatie wordt automatisch het digitale aanvalsoppervlak van de klant zichtbaar, bestaande uit de online toegangspunten die gerelateerd zijn aan het merk en de bijbehorende digitale risico's. Door deze informatie te combineren, met gebruik van Artificial Intelligence (AI), Big Data en datavisualisatietechnieken, ontstaat een duidelijk en praktisch overzicht van onbekende en onzichtbare digitale risico’s waarmee de Online Footprint van deze organisaties goed kan worden beschermd. Meer informatie vindt u op: https://www.cybersprint.com/