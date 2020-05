VEH: Coronacrisis gaat de woningmarkt dwars zitten



Amersfoort, 7 mei 2020 - Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt daalt maar blijft nog licht positief. In april zakte de Eigen Huis Marktindicator van 106 naar 102 punten, nog net boven de neutrale waarde van 100 punten. De barometer van de woningmarkt gaat uit van een driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde. In februari en maart was het vertrouwen nog hoog, maar in april sloeg het door de coronacrisis om naar negatief. Hoe de Eigen Huis Marktindicator zich ontwikkelt zien we in de komende maanden.



Per saldo houdt het vertrouwen in de woningmarkt beter stand dan het algemene consumentenvertrouwen van het CBS (van -2 naar -22) en de koopbereidheid (van +2 naar -17). Daarmee lijkt de woningmarkt vooralsnog minder hard te worden geraakt door de crisis.



Dit beeld komt overeen met recente berichtgeving van de NVM over de aantallen woningtransacties en koopprijzen. De aantallen hypotheekaanvragen die door HDN worden geregistreerd liggen zelfs hoger dan gebruikelijk. Dat komt vooral door het hoge aantal huiseigenaren dat de hypotheek oversluit naar een lagere rente.



Verwachting: oplopende hypotheekrente en dalende huizenprijzen



In april verwachtte 26% van de Nederlanders dat de hypotheekrente de komende 12 maanden gaat oplopen, de maand daarvoor was dat nog maar 17%. Ook het aantal Nederlanders dat een daling van de huizenprijzen verwacht (9%) neemt toe ten opzichte van maart (2%). Ook deze cijfers zijn gebaseerd op het driemaandelijks voortschrijdende gemiddelde. Kijken we alleen naar de maand april, dan neemt het aantal Nederlanders dat verwacht dat de hypotheekrente gaat stijgen fors toe, evenals het aantal dat vreest dat de huizenprijzen de komende 12 maanden gaan dalen.



Kans op koopwoning blijft slecht



De verwachting om in de nabije toekomst een woning te kunnen kopen waren al laag gespannen en blijven volgens velen beroerd: 55% verwacht een verdere verslechtering en 58% vindt het momenteel een ronduit ongunstige tijd om een woning te kopen. Hoofdoorzaken blijven het tekort aan woningen en de steeds verder oplopende prijzen. Mensen zijn somberder geworden over de economische situatie van ons land en hun inkomen. Hoewel het pessimisme iets afnam is de meerderheid nog steeds somber gestemd over de betaalbaarheid van woningen en het aantal te koop staande huizen waaruit gekozen kan worden.