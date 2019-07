Nieuwe Ronald McDonald Huiskamer in Radboudumc

Het Radboudumc en het Ronald McDonald Huis Nijmegen ontwikkelen samen een nieuwe Ronald McDonald Huiskamer in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. De nieuwe Huiskamer zal drie kleinere Huiskamers vervangen. In de Huiskamer kunnen ouders en hun zieke kinderen tot rust komen in een huiselijke, warme sfeer, even weg uit de directe medische omgeving.



“Door het herverdelen van patiëntenkamers in het Amalia kinderziekenhuis is er ruimte ontstaan om deze nieuwe Ronald McDonald Huiskamer vorm te geven”, zegt Erny Frowijn, general manager Ronald McDonald Huis en Huiskamer Nijmegen. “Het unieke ontwerp van de nieuwe Huiskamer is ruim opgezet, met een vrolijke speelhoek, gezellige zithoeken en een pantry waar je eten kunt opwarmen. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig die een luisterend oor bieden.”



Tot rust komen



Voorzitter Kees Noordam van het Amalia kinderziekenhuis: “We gaan het Amalia kinderziekenhuis herindelen om het nog kind– en familiegerichter te maken en daarin past ook een nieuwe Ronald McDonald Huiskamer. Zodat ouders dicht bij hun kind kunnen zijn en tegelijkertijd in een mooie nieuwe omgeving tot rust kunnen komen en ontspannen.”



Nieuwe energie opdoen



Ook ouders zijn enthousiast over de plannen voor een nieuwe Huiskamer. Robin en Annika, ouders van Manuel (1 jaar): “Het is zo fijn dat hier een Ronald McDonald Huiskamer is. Met bezoek kunnen we een kopje koffie drinken in een huiselijke sfeer. En nog belangrijker: als Manuel slaapt, kunnen we met een gerust hart even van de afdeling af. Want als het moet, staan we binnen een minuut bij zijn bed."



Zwevende kiezelstenen



De nieuwe Huiskamer is een ontwerp van EGM Architecten. De onderscheidende vorm en indeling sluiten perfect aan bij het thema ‘Theater van de Natuur’ van het Amalia kinderziekenhuis. In de Huiskamer, die als ‘zwevende kiezelstenen’ tussen twee verdiepingen hangt, zijn openheid en privacy gecombineerd en staan geborgenheid en warmte centraal. De bestaande ouderkamers op Verloskunde, neonatologie en de Kinder Intensive Care blijven naast deze nieuwe Huiskamer ook bestaan.



Aanbestedingsfase snel van start



Radboudumc start binnenkort de verkennende gesprekken met bouwpartijen voor de nieuwe Huiskamer. Afhankelijk van het verloop van dit traject opent de Huiskamer eind 2020 haar deuren.