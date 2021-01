Meeste vakantiegangers kiezen ook in 2021 voor Nederland

Eerste Zoover Vakantiemonitor toont trends en zoekgedrag reizigers in coronatijd



ROTTERDAM – Ook dit jaar zullen Nederlanders massaal in eigen land op vakantie gaan. Net als in 2020 is ruim een derde van de vakantiegangers in 2021 op zoek naar bestemmingen in Nederland, met name in Limburg, Overijssel, Gelderland en Zeeland, al durven sommige weer over de grens te kijken.



In het buitenland zijn vooral bestemmingen die betrekkelijk dichtbij liggen en met de auto bereikbaar zijn populair, zoals Frankrijk en Italië. Naar vliegvakanties in landen als Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije en Egypte wordt in verhouding nauwelijks nog gezocht.



Dat blijkt uit eerste Zoover Vakantiemonitor van review- en boekingssite Zoover, waarin miljoenen views en het zoekgedrag van honderdduizenden bezoekers worden geanalyseerd. Met meer dan 30 miljoen jaarlijkse bezoeken, ruim 3,8 miljoen reviews en meer dan 15.000 vakanties is Zoover een van de grootste vakantiesites van Nederland. Uit de kwartaalanalyse blijkt ook dat Nederlanders goed letten op de coronamaatregelen en de veiligheid op hun vakantiebestemming. In ruim een op de vijf reviews die sinds maart vorig jaar zijn geschreven op Zoover komen termen als corona, Covid-19, anderhalve meter of coronamaatregelen voor.



Hoewel de Vakantiebeurs is uitgesteld en de corona-lockdown is verlengd, ziet Zoover dat veel Nederlanders zich in de eerste weken van het nieuwe jaar oriënteren op hun voorjaars-, mei- en zomervakantie. ,,Mensen zijn nog voorzichtig, maar hebben wel de behoefte om dit jaar op vakantie te gaan”, zegt directeur Judith Eyck van Zoover.



De site ziet daarbij grote verschillen ten opzichte van de tijd voor corona. In 2019 zochten de meeste Nederlanders naar Frankrijk als vakantiebestemming, net als de jaren daarvoor. Vorig jaar raakte het land die koppositie kwijt en ook dit jaar staat een vakantie in Nederland bovenaan. Zocht in 2019 nog 18 procent van de mensen naar een vakantie in eigen land, vorig jaar was dat 35% en dit jaar bijna 34%. Het marktaandeel van Frankrijk groeide van 19% in 2019 naar 24% dit jaar, net zoals het aandeel van Italië - vorig jaar niet zo populair vanwege de corona-uitbraak - van 8 naar 13% groeide. In 2019 zocht bijna 16% van de Nederlanders nog naar een vakantie in Spanje, dit jaar slechts 8%. Ook andere mediterrane landen als Griekenland (van 9 naar 4%) en Turkije (van 7 naar 1%) zagen hun populariteit na corona afnemen. Egypte (van 2 naar bijna 0%) komt niet eens meer voor in de top-10.



Volgens Eyck zijn door corona vooral autovakanties in trek, zowel vorig jaar als in 2021. ,,De vliegvakantie blijft nog achter, onder andere doordat er nog grote onzekerheid heerst over wanneer we weer mogen reizen. Er komen wel wat boekingen binnen, maar de meeste mensen wachten af”, zegt ze. ,,Egypte en Turkije zijn bijvoorbeeld bij uitstek landen waar voor de meivakantie veel naar gekeken werd, maar juist die is nu enorm onzeker. Daarom blijven die boekingen achter.”



Qua accommodaties ziet ze dat vooral campings populair zijn. ,,Het is kamperen, kamperen, kamperen. Natuurlijk zijn er ook genoeg mensen die daar geen zin in hebben en zoeken naar een luxe all-inclusive vakantie. Nu dat in Turkije of Griekenland moeilijker wordt, springen hotels in Nederland, Frankrijk en Oostenrijk daar slim op in met extra arrangementen”, aldus Eyck



Opvallend is ook dat de populariteit van Duitsland - vorige zomer nog zeer in trek bij Nederlanders - in vergelijking met twee jaar geleden van 7 naar 4 procent is gedaald, terwijl Oostenrijk zijn marktaandeel van 5 procent wist te behouden. ,,Bij Oostenrijk speelt voor een deel nog de wintersport mee. Ik denk dat mensen nog hopen op een lastminute wintersport omdat daar de lockdown vooralsnog eind januari eindigt. Duitsland is de laatste weken vrij veel negatief in het nieuws. Ook is de lockdown daar weer verlengd tot april”, verklaart Eyck.