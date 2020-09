BN'ers en ngo's roepen financiële sector op: stop verwoesting planeet

Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection roept samen met BN’ers en organisaties via een open brief de Nederlandse financiële sector op te stoppen met investeren in de vee-industrie. Cabaretiers, schrijvers, presentators, acteurs en experts, onder wie Diggy Dex, Maryam Hassouni, Ruben van der Meer, Loretta Schrijver en Anita Witzier, scharen zich allemaal achter de boodschap die luidt: ‘bescherm de dieren, bescherm de planeet’



Andere individuele ondertekenaars zijn Pieter Derks, Jennifer Ewbank, Tim Fransen, Maurits Groen, Maarten ’t Hart, Tarikh Janssen, Lize Korpershoek, Milouska Meulens, Marian Mudder, Miryanna van Reeden, Teske de Schepper, Jan Siebelink, Susan Smit, Lisa Stel, Leon Verdonschot, Lauren Verster, Roos Vonk, Guido Weijers, Tommy Wieringa en Ruud Zanders. Naast World Animal Protection onderschreven 16 maatschappelijke organisaties de oproep*.



De brief verschijnt vandaag in het AD, Trouw en de Volkskrant. Daarnaast is de brief via worldanimalprotection.nl/stop-het-financieren-van-dierenleed voor een breed publiek beschikbaar om te ondertekenen, als onderdeel van een nieuwe campagne van World Animal Protection voor dieren in de vee-industrie.



Dierenwelzijn in de vee-industrie en investeringen en beleggingen door de financiële sector zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen, zoals ING, Rabobank, ABP en Allianz, stoppen gezamenlijk miljarden in dieronvriendelijke praktijken. Ze investeren direct en indirect in de wereldwijde vee-industrie waarin elk jaar vele miljarden dieren worden gebruikt en uitgebuit, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.



Klimaatcrisis, biodiversiteit en volksgezondheid



Naast het enorme dierenleed, is de vee-industrie voor een groot deel verantwoordelijk voor de klimaatcrisis en verlies aan biodiversiteit. Ook brengt de industrie risico’s voor de volksgezondheid met zich mee, waarbij ziektekiemen van dieren op mensen kunnen overspringen.



In de brief is te lezen: Toch blijft u vele miljarden stoppen in doorgefokte plofkippen, wrede huisvestingssystemen en ziekmakende pesticiden. In een systeem dat kostbare natuur ontbost voor soja die bestemd is voor veevoer. In een systeem dat dit veevoer van de ene kant naar de andere kant van de wereld sleept, om daar mestoverschotten te veroorzaken die lokale dieren en planten in gevaar brengen. En dat geld is van uw klanten: Nederlandse spaarders, verzekerden en pensioendeelnemers.



Dirk-Jan Verdonk, directeur World Animal Protection Nederland: ‘Op dit moment koersen we af op een onleefbare wereld. Er is enorm veel dierenleed en natuur wordt in toenemende mate vernietigd. Dat kan en moet anders. Samen met BN’ers en andere maatschappelijke organisaties vragen we banken, verzekeraars en pensioenfondsen om verantwoord te investeren. In een systeem dat diervriendelijk is, meer plantaardig is en duurzaam is. Waar wachten we nog op?’



*Naast World Animal Protection werd de brief ondertekend door Animal Outlook, Caring Farmers, Caring Vets, Compassion in World Farming, Dier&Recht, Dierenbescherming, Eerlijke Geldwijzer, Eyes on Animals, Foodwatch, Forest Forces, Humane Society International, Milieudefensie, Sinergia Animal, The Humane League, Varkens in Nood en Wakker Dier.



*De brief zal in 2021, samen met alle verzamelde handtekeningen, worden aangeboden aan de banken, verzekeraars en pensioenfondsen.