Primera start pilot met telecom assortiment

Winkelketen Primera start de telecom pilot in samenwerking met o.a. KPN, Lebara, Alcatel en SWOOP. De pilot start op vijf locaties met als uiteindelijke doel om (een deel) van het assortiment aan te bieden bij meer dan 500 Primera winkels. “In steeds meer steden ontstaan lokaal kansen, daar waar telecom specialisten verdwijnen”, aldus Nathalie Jaske, Assortimentsmanager bij Primera. Dit biedt kansen om het Primera assortiment verder uit te breiden en een bijdrage te leveren aan de functionele rol die wij met onze winkels in de buurt vervullen. Nathalie Jaske: “Binnen de telecom pilot richten wij ons onder andere op het goedkope segment mobiele telefoontoestellen, al dan niet in combinatie met een prepaid propositie. Daarnaast bieden wij een assortiment aan met refurbished Apple iPhones van SWOOP, een zeer interessante markt. Het assortiment bestaat verder nog uit een aanbod mobiele telefoonaccessoires, waarbij wij een intensieve samenwerking aan zijn gegaan met distributeur Tech Data”. Primera verwacht uiteindelijk bij alle winkels een invulling te kunnen geven aan het assortiment telecom. Hoe dit er exact uit komt te zien, zal afhangen van de resultaten van de pilot, de beschikbare ruimte in de winkel en de lokale marktsituatie. “De eerste weken zijn veelbelovend, wij hopen dat deze lijn doorzet en wij snel kunnen opschalen”, aldus Nathalie Jaske.

Over Primera

Coöperatie Primera b.a. is opgericht in 1991 en is actief in de tabak- en gemaksbranche. De winkelketen heeft inmiddels meer dan 500 aangesloten winkels.