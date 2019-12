Pride Amsterdam 2020 zoekt deelnemers Botenparade

Thema 2020: ‘TAKE PRIDE in us'



Partijen die willen deelnemen aan de botenparade van Pride Amsterdam worden uitgenodigd om zich tussen 3 januari en 3 februari 2020 in te schrijven. Op 9 februari worden de deelnemers voor 2020 bekend gemaakt. De ingezonden concepten zullen, net als voorgaande jaren, worden beoordeeld door een ballotagecommissie. De inschrijvingen die het beste aansluiten bij het thema, krijgen een plek. Pride Amsterdam is van 25 juli tot en met 2 augustus 2020, de wereldberoemde botenparade, met maximaal 80 boten, is op zaterdag 1 augustus. Inschrijven kan via www.pride.amsterdam.



Het thema van Pride Amsterdam 2020 is ‘TAKE PRIDE in us’. “Helaas is het nog steeds niet gewoon om anders te zijn. Het is nog steeds nodig om te werken aan een inclusieve Nederlandse samenleving. Ik denk dan aan een samenleving waarin je sekse/gender/oriëntatie er niet toe doet en simpelweg een gegeven is”, zegt directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam. “Daarom moet iedereen die anders is dan de hetero-norm, zich uitgenodigd voelen om tijdens Pride Amsterdam op een positieve manier hiervoor aandacht te vragen en zichtbaar te zijn. Met elkaar willen we alle hetero’s van Nederland overtuigen om trots op ons te zijn.”



Het thema ‘TAKE PRIDE in us’ is ook gericht op de verschillende groepen binnen de eigen LHBT-community. Spee: “Onze community bestaat uit iedereen die niet aan de hetero-norm voldoet, maar wordt veelal gedomineerd door witte homomannen. Zij worden door andere binnen de community vaak als de ‘bevoorrechte groep’ omschreven, omdat in hun ogen en in vergelijking met hun problemen, de witte homoman het makkelijk zou hebben. Met het thema roepen we op tot meer wederzijds begrip, oog te hebben voor de reeds geleverde strijd van de ander en steun te geven aan hen die achterop zijn geraakt op de route naar gelijkheid en inclusiviteit. Laten we elkaar omarmen en trots zijn op elkaar, zodat we als eenheid en in goede harmonie de weg naar volledige acceptatie kunnen bewandelen.”



Deelname Botenparade

Hoogtepunt van Pride Amsterdam is de botenparade. Tachtig boten. Allemaal met eigen boodschappen, die aansluiten bij de overkoepelende hoofdboodschap: 'zijn wie je bent, houden van wie je wil’. “Onze botenparade is sinds een aantal jaar één van de honderd beste festivals in de wereld en is daarmee een zogenoemde ‘bucketlist event’ geworden”, zegt Spee. “Dat is natuurlijk een gigantisch compliment, maar zorgde langzamerhand ook voor een onhoudbare situatie. We hebben vorig jaar allerlei nieuwe maatregelen ingezet om de overlast van de botenparade te minimaliseren.”



Zo is het voor boten langs de kant niet meer toegestaan geluidsinstallaties aan boord te hebben en is de hele route evenementen-gebied geworden, die alleen nog te betreden is met een zogenoemd Pride Vignet. “De maatregelen hebben gewerkt, de gracht was weer van ons en de parade kreeg alle aandacht die het verdient. Financieel is geprobeerd kosten-baten neutraal te draaien, maar we zijn er het eerste jaar nog financieel bij in geschoten. Vanwege het succes vinden we dat minder erg. Aankomende pride zullen we wederom met dit systeem gaan werken en met de kennis van nu 200 vignetten meer verkopen.” Op de volgende video is te zien welke impact het werken met Pride Vignetten heeft op de stad in het algemeen en de organisatie in het bijzonder.

Doel Pride Amsterdam

Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Stichting Amsterdam Gay Pride wil blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBT’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Het negen dagen durende festival trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers.



———————————————————————————————————————————



Noot voor de redactie: Meer info over Pride Amsterdam in het algemeen en deelname: www.pride.amsterdam