Publiek Denken organiseert 9e editie PD Top 100: Beste Ambtenaar 2019

Wie volgt programmamanager Omgevingswet van de gemeente Zaanstad Anne Langenesch op en mag zichzelf straks de winnaar noemen van de Publiek denken Top 100 Beste Ambtenaar 2019? Dat mag jij mede bepalen! Nomineer een collega waarvan jij vindt dat zijn of haar prestaties uitmuntend zijn. De Beste Ambtenaar van het Jaar 2019 werkt met passie voor het openbaar bestuur en doet dit met lef en flair. Hij of zij weet mensen te verbinden, is resultaatgericht en gaat effectief te werk in een complexe omgeving.



Met de Publiek Denken Top 100 richten we de schijnwerper op succesvolle sleutelfiguren bij de overheid, die vaak achter de schermen opereren. Wat maakt hen tot een voorbeeld voor anderen? Nomineren is mogelijk in zes categorieën: 1) rijksoverheid management, 2) rijksoverheid beleid en 3) rijksoverheid uitvoerend/ondersteunend en 4) decentrale overheden management, 5) decentrale overheden beleid en 6) decentrale overheden uitvoerend/ondersteunend. Wil jij je collega nomineren, dat kan tot 14 oktober via https://publiekdenken.nl/evenementen/top-100/nomineer-een-collega-voor-de-publiek-denken-top-100-beste-ambtenaar-2019/



Verkiezing



Nadat de Top 100 Beste Ambtenaar is vastgesteld op basis van het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat, bepaalt de jury wie zich Beste Ambtenaar van het Jaar 2019 mag noemen. De jury wordt dit jaar voorgezeten door Eveline de Kruijk, secretaris-directeur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook wordt een publieksprijs uitgereikt aan de ambtenaar die de meeste stemmen heeft gekregen.



De Beste Ambtenaar van het Jaar 2019 wordt bekendgemaakt op 10december tijdens een feestelijke uitreiking bij de gemeente Zaanstad. In de Publiek Denken-special Publieke Professional van 17 december aanstaande publiceren we onder andere een verslag van het juryberaad en de complete PD Top 100 (namen en functies). In deze special ook aandacht voor de uitreiking van de Overheidsawards



Deze verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, gemeente Zaanstad, IZA en adviesbureau Leeuwendaal.