De ANP fotowinkel: kunstfoto's voor professionele fotoliefhebbers

De ANP fotowinkel is de nieuwe online winkel van het Algemeen Nederlands Persbureau. Hier kunnen professionele fotoliefhebbers opvallende en verhalende kunstfoto’s bestellen, bijvoorbeeld voor aan de muur op kantoor of als klantgeschenk. De ANP fotowinkel is het jongste onderdeel van de B2B-fotodiensten van het ANP. In juni 2020 is ook de nieuwe ANP Foto-beeldbank gelanceerd.



De winkel bevat een steeds groeiende verzameling fotografie; allemaal beelden met een oorsprong in de fotojournalistiek en met de hand geselecteerd uit de grootste fotocollectie van Nederland. Alle foto’s zijn gemaakt door professionele fotografen en het zijn beelden waar een pakkend, interessant of mooi verhaal bij past. De fotoprints zijn allemaal van hoogwaardige kwaliteit en tegen eerlijke prijzen te bestellen.



Inspiratie en liefde voor fotografie



Sinds 2018 vormen fotonieuwsdienst ANP Foto en fotobureau Hollandse Hoogte één fotobedrijf, met sinds kort ook een gezamenlijke database die uit meer dan 90 miljoen foto’s bestaat. Van die schat aan de meest uiteenlopende fotografie is veel ook geschikt als kunstfoto aan de muur.



Honderden beeldprofessionals werken elke dag met de beelden van ANP Foto. Van de grote en kleine Nederlandse mediabedrijven tot vormgevers, corporates, musea of non-profits. De kracht van visuele communicatie en de liefde voor fotografie van die beeldprofessionals waren de inspiratie om de ANP fotowinkel te starten.



Bijna een eeuw aan fotografie



In de ANP Foto-beeldbank kiezen beeldprofessionals uit actuele nieuwsfoto’s, de sterkste portretten, verslagen van belangrijke evenementen en sportwedstrijden, illustratief beeldmateriaal: bijna een eeuw aan fotojournalistiek. Ook de historische collectie is groot. De geschiedenis van Nederland en de rest van de wereld is op grote en kleine schaal in de collectie terug te vinden.



Een selectie daarvan is nu te vinden in de ANP fotowinkel, met actuele en historische foto’s van onder andere Nederlandse steden en landschappen, het koningshuis, festivals, modefotografie en verschillende sportdisciplines. De collectie in de ANP fotowinkel wordt regelmatig aangevuld met nieuwe foto’s, series en onderwerpen.