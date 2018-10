NFS viert 22 oktober 20-jarig jubileum en gaat door als StotterFonds

In Nederland hebben zo’n half miljoen mensen dagelijks met stotteren te maken. De Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) grijpt Wereldstotterdag op 22 oktober aan om dit Stotterfeest te organiseren. “Een bijzondere en feestelijke bijeenkomst waarop we ons 20-jarig bestaan vieren en we onszelf omdopen naar het StotterFonds. We willen via dit feest aan een breed publiek laten zien welke impact een handicap als stotteren heeft, hoe je daarmee kunt omgaan en dat het succes niet in de weg hoeft te staan. Onze ambitie is de kennis over stotteren te vergroten en de stotterproblematiek te verkleinen.” Aldus Bert Bast (voorzitter NFS).



Belangrijke inzichten over behandelen van stotteren bij kinderen centraal in programma



Tijdens het Stotterfeest vieren wij onder meer dat Dr. Marie-Christine Franken, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en grote voortrekker van vroege interventie bij kinderen die stotteren, tijdens de afgelopen meeting van de International Fluency Association in Hiroshima (Japan) de belangrijke driejaarlijkse Knowledge Development and Innovation-Award van deze vereniging heeft gewonnen. Zij toonde overtuigend aan dat kinderen die stotteren na een vroege interventie veel sneller en in een hoger percentage herstellen.



Bij volwassenen die stotteren is de situatie complexer. Voor hen is het veel moeilijker om geheel van het stotteren af te komen. Al zijn er veel mogelijkheden voor therapie. Stotteren wordt daarnaast steeds meer geaccepteerd en er zijn talloze voorbeelden van mensen met stotteren die een glanzende carrière hebben. Toch bestaan er nog veel taboes (‘stotteraars zijn dom’) en misverstanden (‘als je goed ademhaalt, gaat alles over’) in de maatschappij.



Andere elementen in het programma zijn onder meer:



· aandacht voor wetenschap: wat is stotteren, hoe wordt het veroorzaakt? We weten al dat er belangrijke erfelijke factoren bij stotteren zijn, maar hoe werkt dat door? Wat weten we van de neurologie ervan?



· gesprekken met enkele (ook bekende) Nederlanders wat het stotteren met hen heeft gedaan - en hoe zij er zelf mee om zijn gegaan.



· optredens van artiesten die wel stotteren als ze praten, maar niet als ze zingen.



Dit alles maakt deel uit van een breder programma, onder leiding van presentator Andrew Makkinga, waarin we op een feestelijke manier aandacht vragen voor stotteren: ervaringen, vooroordelen, misvattingen, wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke gevolgen. Maar dan ook een beetje leuk en luchtig.



Thema: Speak your mind



Speak your mind, oftewel ‘Zeg wat je op je hart’ hebt is het internationale thema van Wereld Stotter Dag 2018. Zeggen wat je op je hart hebt lukt vaak niet zoals je zou willen als je last hebt van stotteren. Verder ook: 'Slow down'. Dit is een knipoog naar de rust die mensen die stotteren nodig hebben bij het communiceren, maar ook naar het onthaastende effect dat dit kan hebben in een hectische maatschappij. Slow down! Of - beter nog - sta met z'n allen even stil bij het stotteren en mogelijke verlichting of oplossingen.



NFS wordt StotterFonds



Bert Bast: “Dat vinden we een duidelijkere naam: het zegt direct wie we zijn en waarvoor we ons inzetten. In de afgelopen 20 jaar hebben we al veel bereikt: voorlichting op scholen, individueel, voor betrokkenen, ouders, leerkrachten, noem maar op. We werken nu verder, ook met het verbreden van de wetenschap eronder.”