Klimaatadaptatie is veel efficiënter dan mitigatie

Sterfte door extreem weer afgelopen eeuw met 99% gedaald



Klimaatschade afgelopen dertig jaar ook gedaald



Adaptatie is rendabel, mitigatie niet



De wereld zou veel meer moeten inzetten op klimaatadaptatie en juist veel minder op mitigatie. Dat concludeert de wereldwijd opererende stichting Climate Intelligence (CLINTEL) naar aanleiding van de internationale klimaattop die afgelopen twee dagen in Nederland plaatsvond. Adaptatie heeft zijn waarde al ruimschoots bewezen, terwijl mitigatie op dit moment juist inefficiënt en duur is. Een ‘groen herstel’ (Build Back Better) uit de coronacrisis, waarvoor tijdens de klimaattop voortdurend gepleit werd, is met sterke nadruk op mitigatie dan ook onhaalbaar.



Nederland organiseerde de afgelopen dagen online een mondiale conferentie over klimaatadaptatie. Fantastisch. Er is geen betere plek op de wereld om zo’n top te organiseren en Nederland huisvest sinds 2018 ook het Global Center on Adaptation.



Nederland verdient op het gebied van waterbescherming de officieuze titel ‘wereldkampioen adaptatie’. Wij doen al eeuwenlang niets anders en onze dijken hebben een overstromingskans van 1 in de 10.000 jaar terwijl eens in de 100 jaar gangbaar is in de rest van de wereld. En ook bij het aanpassen van landbouwgewassen aan veranderende klimaatomstandigheden (droger, natter, zouter etc.) spelen Nederlandse deskundigen een leidende rol.



Stichting CLINTEL is sinds haar oprichting in 2019 een groot voorstander van klimaatadaptatie en is dan ook blij dat Nederland deze vorm van klimaatbeleid internationaal weer op de agenda heeft gezet. Te vaak en te lang is adaptatie een ondergeschoven kindje geweest. Zoals wij in onze oprichtingsbundel “Benutten van Klimaatverandering” al stelden: met adaptatie zijn aantoonbaar vele levens gered terwijl dat voor mitigatie (CO2-reductie) absoluut niet gezegd kan worden.



Goed nieuws



Nu de top voorbij is, vindt CLINTEL het onbegrijpelijk dat al het goede nieuws dat klimaatadaptatie de afgelopen eeuw al heeft gebracht sterk onderbelicht is gebleven. Adaptatie wordt gebracht als een ‘laatste redmiddel’ dat helaas ingezet moet worden omdat de klimaatdoelstellingen van Parijs (de wereld onder de 2 graden of liefst zelfs onder de 1,5 graden opwarming houden) waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. Daarmee wordt de rol van adaptatie flink tekortgedaan. Immers, adaptatie heeft er namelijk de afgelopen eeuw al voor gezorgd dat er spectaculaire vooruitgang is geboekt. Waarom wordt die niet benoemd?



Met twee recent gepubliceerde grafieken (zie bijlage) laten we zien hoeveel er vooral dankzij welvaart en adaptatie al bereikt is en dat er van een klimaatcrisis absoluut geen sprake is, zoals CLINTEL in de door ruim 900 onderzoekers en experts ondertekende World Climate Declaration heeft gesteld. De boodschap van deze grafieken: de mensheid is steeds beter in staat om met extremen om te gaan. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat deze positieve ontwikkeling morgen zal omslaan naar een negatieve ontwikkeling.



Adaptatie rendeert



In een rapport uit 2019 stelde de Global Commission on Adaptation al dat één dollar geïnvesteerd in adaptatie ongeveer vier dollar aan baten oplevert. Prima. De commissie vergeet echter te vermelden dat mitigatie veel slechter scoort. De Deense milieueconoom Bjorn Lomborg schat in een recente studie dat één dollar die naar het Parijs Klimaatakkoord (mitigatie) gaat slechts 11 dollarcent aan baten oplevert. Een zeer slecht rendement dus waarmee onze leiders de economie er niet bovenop zullen krijgen.



De boodschap aan de wereld zou dus moeten zijn: investeer inderdaad veel meer in adaptatie, maar veel minder in mitigatie. Met andere woorden: laat de veel te ambitieuze doelstellingen van het Parijs Akkoord los.



CLINTEL



De stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is in maart 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar Geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Sindsdien is CLINTEL snel uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie in 36 landen met 23 ambassadeurs. CLINTEL wil een fundamentele discussie aangaan met toonaangevende wetenschappelijke organisaties over energie en klimaat. Zij heeft daartoe een World Climate Declaration uitgebracht, een Wetenschappelijk Manifesto met een boodschap aan alle Academies van Wetenschappen, een Magna Carta Universitatum met een boodschap aan alle universiteiten en de energievisie Energia Renovabilis met een energieboodschap aan alle bestuurders en politici.