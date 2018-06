Minister de Jonge doet mee aan campagne ‘Nederland Geef Gehoor!’

Van de 450.000 oproepen die in 2017 bij de landelijke luisterlijn Sensoor binnenkwamen, konden de 1.200 vrijwilligers er maar 276.000 beantwoorden. Dit komt enerzijds door de oplopende wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor mensen met psychische problemen steeds vaker metde landelijke luisterlijn bellen. Daarnaast is ook de groeiende eenzaamheid onder ouderen en jongeren een belangrijke reden van de stijging. Steeds vaker kan Sensoor een verzoek voor een gesprek niet beantwoorden. Daarom is het erg belangrijk dat mensen in Nederland elkaar vaker een luisterend oor gaan bieden.



Met de actie ‘Nederland Geef Gehoor!’ roept Sensoor iedere Nederlander op om in zijn of haar omgeving vaker een luisterend oor te bieden aan een ander. Door vaker en beter naar elkaar te luisteren worden persoonlijke problemen verzacht en positief beïnvloed en wordt de druk op de luisterlijn verminderd. De samenleving heeft behoefte aan meer luisterende oren.



Minister Hugo de Jonge kwam vanmiddag langs bij het pop-up Luisterhuis op Het Plein in Den Haag. Hij nam uitgebreid de tijd om de aanwezige vrijwilligers een hart onder de riem te steken en deed zelf ook mee aan de ‘Landelijke Spoedcursus Luisteren', onderdeel van de actie ‘Nederland Geef Gehoor!’



In het land vinden tientallen acties plaats om mensen te laten ervaren wat het belang van echt luisteren is. In Den Haag roepen de vrijwilligers voorbijgangers op om de Spoedcursus Luisteren te doen in het Luisterhuis. Ook geven zij uitleg over Sensoor en leggen vanuit hun persoonlijke ervaring het belang van een luisterend oor uit.



NEDERLANDERS LUISTEREN NIET MEER NAAR ELKAAR



Uit onderzoek onder 1.000 Nederlanders blijkt dat 55 procent van de Nederlanders vindt dat we tegenwoordig minder vaak goede gesprekken voeren dan vroeger. Zes op de tien wijdt dat aan afleidingen als smartphones en social media.



Nederlanders hebben het meest behoefte aan een goed gesprek over gezondheid (84 procent), zorgen om geliefden (82 procent), relaties (78 procent), werk (67 procent) en rouw of verlies (63 procent). Sommigen vinden dat lastige onderwerpen om over te spreken, net als over depressies en eenzaamheid. Slechts de helft vindt een luisterend oor bij hun partner en een derde bij goede vrienden. Bijna zes op de tien mensen denkt dat je ook via Facebook of WhatsApp een goed gesprek kunt voeren. 36 Procent van de Nederlanders geeft aan niet altijd gehoord te worden als daar behoefte aan is. Toch is 80 procent erg tevreden met de eigen luisterkwaliteiten, maar vindt dat ‘de ander’ zeker een luistercursus kan gebruiken.