ALD carsharing van start in Nederland

ALD Automotive lanceert in Nederland het zakelijke autodeelconcept ALD carsharing. Dit is een nieuwe, flexibele mobiliteitsoplossing om wagenparken efficiënter en duurzamer in te richten. ALD carsharing biedt een autodeelvloot voor bedrijven die door meerdere werknemers gebruikt kan worden, zowel zakelijk als privé.



ALD carsharing is een autodeelplatform met een handige app. Hiermee is een auto eenvoudig te reserveren, keyless te openen en gebruikers kunnen aangeven of het voor zakelijk of privégebruik is. Dit maakt het gebruik nog makkelijker doordat alles automatisch geregistreerd wordt. Hierdoor verminderen de administratieve lasten en kunnen er kosten bespaard worden.



Zakelijk en privé

Het autodeelconcept blijkt een uitstekende oplossing voor bedrijven met beperkte parkeermogelijkheden, die een wisselende personeelsbezetting hebben of medewerkers hebben die niet in aanmerking komen voor een eigen leaseauto. Het autodeelconcept zorgt ervoor dat de capaciteit van zakelijke auto’s beter benut wordt en bij de inzet van een elektrische deelvloot draagt dit aanzienlijk bij aan de CO2-reductie van bedrijven.



Momenteel hebben bedrijven de beschikking over een eigen deelvloot via ALD carsharing. In de toekomst wil ALD Automotive ook de mogelijkheid bieden om meerdere bedrijven die hetzelfde bedrijventerrein delen, gebruik te laten maken van dezelfde deelauto’s.



Uitrol in Frankrijk, Spanje en Nederland

ALD carsharing wordt momenteel in 3 landen uitgerold: Frankrijk, Spanje en Nederland. Het concept is in Italië bedacht en Nederland heeft een grote rol gespeeld in de pilotfase.



Marketing & Strategy Director Lonneke van der Horst: “De eerste gebruikers zijn positief over het autodeelconcept: het is heel gebruiksvriendelijk en biedt volop kansen voor het stimuleren van elektrisch rijden. Het concept past goed in onze ambitie om voorop te lopen met nieuwe producten en technologieën.”