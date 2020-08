Stemmingsverbetering in slechts 90 seconden



Interessante studieresultaten Wiring Affect with ReAttach (W.A.R.A.)



Een recente pilotstudie naar het effect van W.A.R.A. suggereert dat dit een effectieve en zeer snelle manier is om negatief affect te reduceren. Deze studie is deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijke open access tijdschrift Heliyon. W.A.R.A. is een interventie van ongeveer 90 seconden met als doel om negatief affect (onplezierige gevoelens) op een vriendelijke manier te plaatsen. De therapeut gebruikt hiervoor de basistechnieken van ReAttach: externe arousal regulatie, activeren van sensorische integratie, en het associatief leren.



ReAttach en W.A.R.A. zijn ontwikkeld door Paula Weerkamp-Bartholomeus. Zij doet momenteel promotieonderzoek op de afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie van Universiteit Maastricht onder supervisie van Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort.



ReAttach en W.A.R.A.



ReAttach is een nieuwe, kortdurende systemische interventie, die ingezet wordt bij kinderen, jongeren en volwassenen met bijvoorbeeld psychotrauma, hechtingsproblemen, psychosomatische klachten of ontwikkelingsstoornissen. Praktijk gestuurd onderzoek heeft aangetoond dat ReAttach psychologische stress en sensorische overprikkeling vermindert en persoonlijke groei (bijvoorbeeld veerkracht) kan activeren. W.A.R.A. is een oefening die ReAttach therapeuten specifiek gebruiken bij patiënten met sensorische overgevoeligheid, chronische pijn, of chronische problemen met de regulatie van emoties.



Effectiever dan afleiding



In de gepubliceerde studie is het effect van W.A.R.A. op negatief affect (N.A.) vergeleken met afleiding bij 101 patiënten met uiteenlopende psychische klachten. Afleiding wordt bij jonge kinderen gebruikt als een effectieve strategie om nare gevoelens te verminderen. W.A.R.A. bleek significant effectiever in het reguleren van N.A. Hoewel het nog gaat om een pilotstudie, is dit resultaat veelbelovend.



Op afstand te gebruiken



Weerkamp-Bartholomeus vertelt dat W.A.R.A. een interventie is die ReAttach therapeuten op afstand (zoals via beeldbellen) kunnen gebruiken. Vanwege de uitbraak van COVID-19 heeft zij onderzoek gedaan naar de effectiviteit van W.A.R.A. remote training op N.A. en die vergeleken met W.A.R.A, face to face aangeboden door een ReAttach therapeut. Zonder op de resultaten van deze tweede pilot vooruit te willen lopen, geeft zij aan dat W.A.R.A. de potentie lijkt te hebben van een eerste hulp psychologische interventie.



Publicatie:



Weerkamp-Bartholomeus, P., Marazziti, D., Chan, E., Srivastava, A., van Amelsvoort, T. (2020). Randomized comparison of W.A.R.A. (Wiring Affect with ReAttach) versus distraction: A pilot study assessing the efficacy of an ultrafast transdiagnostic intervention. Heliyon 2020;6(8):e04660.



https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04660