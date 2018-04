HEMA opent eerste winkels in Oostenrijk



750e winkel een feit



Amsterdam, 26 april 2018. HEMA heeft haar eerste twee winkels in het centrum van Wenen geopend. Een flagship store in de bekendste winkelstraat van Wenen, de Mariahilferstrasse, en een kleinere, zogenaamde ‘high traffic’ winkel, op het Centraal Station. Eerstgenoemde winkel is tevens de 750e winkel van HEMA.



Oostenrijk wordt gezien als een logische volgende stap voor HEMA in haar internationale expansie. Hierbij zal HEMA zich in eerste instantie richten op Wenen, maar de winkelketen onderzoekt ook al de mogelijkheden voor vestigingen in enkele andere grote steden in Oostenrijk.



Verdere expansie in Europa



De expansie in de andere landen waarin HEMA actief is gaat daarbij onverminderd door. Voor 2018 verwacht de winkelketen circa 30 tot 35 nieuwe winkels internationaal te openen in al de landen waarin zij actief is. HEMA heeft inmiddels honderden winkels buiten Nederland. Zo telt Parijs inmiddels bijna 30 winkels en zijn er deze maand in Duitsland HEMA’s geopend in Stuttgart, Dortmund en Neurenberg. Nog voor de zomer wordt de eerste winkel in Berlijn geopend. Daarnaast worden in de zomer de eerste winkels in Dubai verwacht. HEMA verwacht daarna ook in andere golfstaten winkels te kunnen openen.



HEMA internationaal goed ontvangen



Richard Flint, Director International HEMA: “HEMA wordt internationaal zeer goed ontvangen. Klanten waarderen vooral de kleurrijke en positieve uitstraling van de producten en de overzichtelijkheid en de frisse uitstraling van de winkels. De indeling in ‘werelden’ en de dominante productpresentatie maakt in één keer duidelijk waar producten in de winkel te vinden zijn. Zo staan bijvoorbeeld alle damesproducten bij elkaar in de dames-wereld; van sokken en lingerie tot bijouterie en mode. En zijn alle producten voor baby’s, van romper tot speelgoed bij elkaar te vinden. Bovendien bieden de ‘werelden’ klanten veel inspiratie en zijn de winkels ruimer opgezet en prettiger om in te winkelen”.







