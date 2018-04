Gen Z droomt van geld verdienen [incl. infographic]



Maar ... werk gaat niet boven alles!



Inmiddels is alles al wel zo’n beetje gezegd over de millennial. Lui en verwend? Nee, joh, ze hebben allang bewezen harde werkers te zijn. Nu is het tijd voor Generatie Z om in de schijnwerpers te stappen. Wat zijn de dromen van deze generatie? YoungCapital, de recruitmentspecialist voor jong talent, en onderzoeksbureau Motivaction hebben Nederlandse Gen Z’s tussen de 15 en 17 jaar ondervraagd. En guess what: bijna de helft van de jongeren droomt gewoon van geld verdienen!



Oké, om Gen Z als geldwolven neer te zetten, is een beetje kortzichtig. Met in hokjes denken doe je de nieuwe generatie namelijk echt tekort. De Nederlandse jongeren t/m 17 jaar dromen van veel meer dan dat. Ze zijn vastberaden om hun droombaan te bemachtigen, en daarom is 93% hier nu al actief mee bezig. 64% doet dit door het volgen van een opleiding/studie en 23% door praktijkervaring op te doen. Want, realistisch als ze zijn, ze weten dat de vereiste ervaring van levensbelang is.



#goals



Wat is die ultieme dreamjob dan, zul je je afvragen. Voor een derde van de onderzochte jongeren is dit een vaste baan bij een multinational. En een kwart wil aan de slag als zelfstandig ondernemer. Het moet in ieder geval een plek zijn waar ze zich met hun passie kunnen bezighouden. Als ze het dan toch voor het zeggen hebben, dan kiest 53% voor een bedrijf dat ook nog een steentje bijdraagt aan een betere wereld, en 46% voor een bedrijf dat innovatief is. Maar vooral belangrijk is dat ze straks een toffe baan hebben met leuke collega’s (volgens 84%) waar ze zichzelf als professional verder kunnen ontwikkelen (77%)!



Gen Z gaat voor zekerheid



Waar millennials fun verkiezen boven cash en gaan voor losse en wisselende contracten, gaat 81% van Gen Z voor een baan die ze zekerheid biedt en veel aanzien heeft (33%). Ook is voor meer dan de helft van Gen Z (namelijk 60%) veel geld verdienen zéér belangrijk. Waar hechten ze nog meer waarde aan? Ze willen een baan waarbij ze veel vrijheid hebben om het werk volgens eigen ideeën in te richten (81%). Zoals verwacht is een 9-tot-5-baan niet voor Gen Z weggelegd; zo vindt 49% van de jongeren het belangrijk om werktijden helemaal zelf te bepalen.



Love comes first



Om die baan te bereiken, zijn ze bereid veel te doen, zoals verhuizen. 43% van Gen Z is bereid zijn woonplaats op te geven voor die absolute droombaan. Maar werk gaat niet boven alles. Slechts 3% zou een liefdesrelatie opgeven en ook vrienden gaan voor the job. Priorities first, dus.



Over het onderzoek



Het onderzoek onder Gen Z is uitgevoerd door YoungCapital in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction. Het onderzoek is online uitgevoerd onder 214 Nederlandse Gen Z’s (15 t/m 17 jaar) in de periode van 30 januari 2018 tot en met 6 februari 2018. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.



Over YoungCapital



YoungCapital gelooft in de kracht van jonge mensen. Als digital natives jagen ze vernieuwing aan bij organisaties. De recruitmentspecialist ziet jongeren als het groeikapitaal dat elk bedrijf nodig heeft. YoungCapital doet er alles aan om het beste naar boven te brengen bij jongeren én bij bedrijven. Zodat ze elkaar blijven stimuleren tot groei.