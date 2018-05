Bloemisten morgen ludiek in actie tegen verhoging BTW-tarief

Onder het motto ‘Pluk me niet’ zullen Nederlandse bloemisten, samen met detaillisten in groente en fruit en marktkooplieden, woensdag 16 mei in Den Haag op ludieke wijze zichtbaar maken dat verhoging van het lage BTW-tarief om goede en belangrijke redenen geen goed idee is. In een speciaal ontwikkelde en kleurrijke Pluktuin van 400 m2 op het Plein kunnen passanten een Plukmeniet-boeket samenstellen en de petitie Stop de BTW-verhoging tekenen.



Tegelijk wordt het grootste Plukmeniet-boeket ter wereld aangeboden aan Kamerleden en worden de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de gevolgen van de voorgenomen btw-verhoging voor de bloemisten.



De actie is een initiatief van de Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) in samenwerking met AGF Detailhandel Nederland (ADN) en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).



Tijdschema:



10.00 – 12.00 u: Maken van het grootste Plukmeniet-boeket ter wereld



12.00 – 16.00 u: Pluktuin op het Plein open voor publiek en tekenen petitie



Ca. 11.30 u: Overhandiging grootste Plukmeniet-boeket en rapport Effecten verhoging BTW-tarief in de bloemendetailhandel



15.00 u: Presentatie rapport Effecten verhoging BTW-tarief in de bloemendetailhandel



Locatie: Plein, Den Haag



Over VBW



VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers) is de ondernemende brancheorganisatie voor bloemisten in Nederland. Deze ondernemers verkopen bloemen, planten, bloemwerk, potten en aanverwante producten aan consument en bedrijfsleven vanuit een bloemenwinkel. De 3.000 bloemisten realiseren gezamenlijk jaarlijks een omzet van ruim 1 miljard euro. Een kleine 10.000 medewerkers hebben een mooie baan in de branche. De gezamenlijke bloemisten hebben een marktaandeel van ruim 50% in de bloemenverkoop in Nederland, in planten bijna 30%. Met ruim 1.300 aangesloten winkels vertegenwoordigt VBW ruim 62% van de omzet en de werkgelegenheid in de branche.