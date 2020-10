'Volwassenen compenseren actief woon-werkverkeer nog steeds nauwelijks'

Dit is een expertquote van Noor Willemsen van Kenniscentrum Sport en Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Trimbos: bied mensen hoop en structuur | ANP



Sport en bewegen is belangrijk voor zowel je fysieke als mentale gezondheid. Zo zorgt het voor ontspanning en vermindering van angsten maar ook een lagere kans op ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, obesitas en sommige vormen van kanker. Ook hebben mensen die sporten en bewegen vaak een beter werkend immuunsysteem, wat heel belangrijk is in deze periode van corona.



Cijfers



In het voorjaar van 2020 was in elke leeftijdscategorie een afname in beweeggedrag te zien. Zo was een sterke teruggang in sport- en beweeggedrag te zien bij kinderen toen de scholen en sportverenigingen gesloten waren; 40% van de kinderen bewoog minder in het voorjaar van 2020 dan gewoonlijk. Dit is kwalijk omdat sport en bewegen belangrijk is voor de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.



Ook bij volwassenen was deze sterke teruggang in sport- en beweeggedrag te zien. In de leeftijdsgroep van 18 tot 64 jarigen was een afname van 20% te zien. Dit komt met name door het wegvallen van actief woon-werkverkeer zoals fietsen of wandelen, een activiteit waar 18-64-jarigen in 2019 nog ongeveer 1,2 uur per week aan spenderen (RIVM, 2020). Maar ook het wegvallen van activiteiten op sportverenigingen en -clubs heeft hier een invloed op. Ondanks dat een aantal sport- en beweegactiviteiten zoals individueel fitness weer opgestart zijn blijkt dat volwassenem gemiste beweegactiviteiten zoals actief woon-werkverkeer niet of nauwelijks compenseren (Mulier, 2020).



Kansen



Gelukkig zijn er veel kansen om in deze huidige situatie sport- en beweeggedrag te stimuleren. De Beweegrichtlijnen, opgesteld door de Gezondheidsraad in 2017, geven aan dat elke vorm van bewegen een positief gezondheidseffect heeft en dat het belangrijk is om door de dag heen te bewegen. Kleine beweegmomenten gedurende de dag kunnen snel een gezondheidsverschil maken, denk hierbij aan ochtend- of lunchwandelen, staand vergaderen of fietsen naar de supermarkt.



Zie ook sportencorona.nl en beweegthuis.nl



Noor Willemsen is specialist beweegstimulering, beweegrichtlijnen en gedragsverandering bij Kenniscentrum Sport en Bewegen.