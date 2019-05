Voorzitter Nederlands Auschwitz Comité misbruikt door Duitse neonazi

Recent kreeg Jacques Grishaver, voorzitter van Nederlands Auschwitz Comité, een interview-verzoek van een, zo werd voorgespiegeld, programmamaker van een lokale Berlijnse TV zender. De ‘journalist’ wilde een uitzending maken over het Nationaal Holocaust Namenmonument en kwam hiervoor vanuit Berlijn naar Amsterdam. Deze ‘journalist’ bleek achteraf Nikolas Nerling te zijn. Nerling is een Duitse neo-nazi en blogger, die blijkt te opereren onder de naam ‘Der Volkslehrer’.



Nerling heeft het interview in een antisemitische context gepubliceerd op zijn Youtube-kanaal. Zijn kanaal heeft - helaas - ruim 70.000 volgers en is een platform voor antisemitische, revisionistische theorieën en Holocaustontkenners (waarvan enkelen in Duitsland tot gevangenisstraffen veroordeeld zijn). Het interview over het Namenmonument wordt gebruikt om de aandacht voor de Holocaust bespottelijk te maken.



“Als ik had geweten met wie ik van doen had, had ik natuurlijk nooit aan dit nepinterview meegewerkt”, aldus een geschokte Jacques Grishaver. “In mijn onschuld was ik juist blij met de media-aandacht vanuit Berlijn, en heb me niet gerealiseerd dat iemand dit zó zou kunnen misbruiken. Maar je ziet nu weer waar tegenstanders allemaal toe in staat zijn.”



Het Nederlands Auschwitz Comité betreurt deze gang van zaken ten zeerste, en ziet het als bewijs dat antisemitische, radicale organisaties alles in het werk stellen om de herinnering aan de Holocaust te doen vervagen en de rol van de daders te relativeren.



De val waarin het Auschwitz Comité is gelokt onderstreept des te meer het belang van de komst van het Holocaust Namenmonument. Door de aanraakbaarheid van 102.000 namen van slachtoffers draagt dit monument bij aan de beleving en de bewustwording van het grote gevaar van extremistische ideologieën en waartoe zij kunnen leiden.



Sinds 2006 zet het Nederlands Auschwitz Comité zich in voor de totstandkoming, de kracht en de boodschap van een Nationaal Holocaust Namenmonument. Het comité realiseert zich dat waar het monument ook verrijst, er ook altijd wel tegenstanders zullen zijn: de een vindt ontwerp niet mooi, de ander heeft misschien antisemitische motieven om het tegen te houden en weer een ander wil het wel maar ‘not in my backyard’.



Het Auschwitz Comité voelt de verantwoordelijkheid om het Nationaal Holocaust Namenmonument zo snel mogelijk te realiseren. Het monument is en blijft een belangrijke boodschap. Voor de toekomst, maar zeker ook voor vandaag.