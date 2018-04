Delft, 5 april – De duurste straat van Nederland ligt in 2017 opnieuw in Wassenaar. Dit keer is het de Groot Haesebroekseweg, waar een woning gemiddeld 2,5 miljoen euro waard is. Ter vergelijking: een woning in de Groot Haesebroekseweg kost 31 keer meer dan een woning in de goedkoopste straat van Nederland, de Tholensstraat in Terneuzen.



De afgelopen vier jaar is het aantal miljoenenwoningen met 165% toegenomen: Nederland telt nu in totaal 42.300 miljoenenwoningen. De meeste van deze miljoenenwoningen staan in de regio Groot-Amsterdam, met name in de hoofdstad. De 10 straten met het grootste aantal miljoenenwoningen bevinden zich allemaal in Amsterdam. De regio waar procentueel de meeste miljoenenwoningenstaan is Gooi en Vechtstreek. Dit is, samen met de regio Haarlem, ook de regio waar de duurste miljoenenwoningen staan.



Figuur 1.



Woning in Wassenaar 31 keer duurder dan in Terneuzen



Een woning in de duurste straat van Nederland kost 31 keer meer dan een woning in de goedkoopste straat. In de duurste straat, de Groot Haesebroekseweg in Wassenaar, is de gemiddelde woningwaarde 2.480.000 euro. In de goedkoopste straat van Nederland, de Tholensstraat in Terneuzen, kost een woning gemiddeld slechts 80.000 euro.



Tabel 1.



In bovenstaande tabel zijn de duurste en goedkoopste straten voor heel Nederland en voor de zes regio’s met de meeste miljoenenwoningen opgenomen. Dit zijn Agglomeratie ‘s-Gravenhage, Rijnmond, Utrecht, Groot-Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Agglomeratie Haarlem. De verhouding tussen de duurste en goedkoopste straat (‘factor’) is het grootst in de regio ’s-Gravenhage. Daar ligt de gemiddelde woningwaarde in de duurste straat (Groot Haesebroekseweg in Wassenaar) 24 keer hoger dan de gemiddelde woningwaarde in de goedkoopste straat (Erasmusplein in Den Haag). Ook in de regio Rijnmond is het verschil groot. De duurste en goedkoopste straat liggen binnen deze regio beiden in Rotterdam. Woningen in de Vijverlaan zijn 15 keer meer waard dan woningen in de Wuysterstraat.



Gemiddelde waarde miljoenenwoningen met 9,2% gestegen



Gemiddeld bedraagt in Nederland de waarde van een miljoenenwoning 1,36 miljoen euro met een vierkante meterprijs van 5.300 euro. Met een waardestijging van 9,2% over het afgelopen jaar zijn miljoenenwoningen harder in waarde gestegen dan de volledige koopvoorraad (8,0%). In de regio Agglomeratie Haarlem is de gemiddelde waarde van miljoenenwoningen het hoogst met 1,44 miljoen euro.



Tabel 2.



Keizersgracht straat met de meeste miljoenenwoningen



De straten met het grootste aantal miljoenenwoningen van Nederland bevinden zich allemaal in Amsterdam. Op nummer één staat de Keizersgracht. Deze straat telt 405 woningen die 1 miljoen of meer waard zijn. Op de Keizersgracht staan in totaal 1.055 koopwoningen met een totale waarde van 1.065 miljoen euro.



Het volledige Calcasa Jaarverslag Miljoenenwoningen 2017 staat op www.calcasa.nl