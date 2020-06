VEH: Zorgen over betaalbaarheid zet verduurzaming onder druk



Amersfoort, 9 juni 2020 - De zorgen onder huiseigenaren over de betaalbaarheid van energiebesparende maatregelen in huis nemen toe. Vereniging Eigen Huis verwacht dat het verduurzamen van woningen door onzekerheden over werk en inkomen onder grote druk komt te staan. Door onder meer bestaande subsidiemaatregelen te verbeteren kan hier iets aan worden gedaan.



“Veel huiseigenaren willen wel verduurzamen, maar steeds meer mensen krijgen door de economische recessie met grote financiële onzekerheden te maken. De maatregel die minister Ollongren aankondigde om de subsidie van 20% naar 30% te verhogen helpt daarbij nauwelijks. Dit blijkt uit ledenonderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1.023 woningbezitters over het verduurzamen van hun woning.



“Veel effectiever is om al bij één isolatiemaatregel subsidie te geven. Dan zijn de noodzakelijke investeringen beter op te knippen in kleinere bedragen en te verdelen over een langere periode. Nu moet je tenminste twee maatregelen nemen om in aanmerking te komen en dat is voor veel mensen niet meer haalbaar” zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.



Ook subsidie bij één maatregel



Meer dan de helft van de mensen die hun plannen hebben uitgesteld overwegen hun huis dit jaar wél te verduurzamen als zij ook bij één isolatiemaatregel een beroep zouden kunnen doen op een bijdrage van de overheid. Van de mensen die nog geen plannen hebben zegt 15% dat dan ook te gaan doen. Een andere stimuleringsmaatregel die mensen alsnog helpt hun huis te verduurzamen is een gratis verduurzamingsadvies.



Werk en inkomen onder druk



De belangrijkste reden voor het uitstellen van verduurzamingsmaatregelen is dat huiseigenaren onzeker zijn over hun financiële situatie. Bijna 60% wil het eigen spaargeld nu niet gebruiken om energiebesparende maatregelen mee te betalen. Een meerderheid (57%) wil daarvoor eerst het verloop van de crisis afwachten en bijna een kwart (23%) is niet zeker dat ze hun baan en inkomen zullen behouden.