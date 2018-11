Bijna 500 groepen op intranet verbeteren samenwerking binnen Alliander

Een digitale werkomgeving is onmisbaar bij een organisatie. Afgelopen jaren heeft netwerkbedrijf Alliander diverse stappen gezet om het intranet uit te bouwen tot een sociaal, interactief platform waarin alle gebruikers informatie delen, met elkaar in dialoog gaan en samenwerken. 88 procent van de gebruikers vindt daarbij dat het intranet hen helpt bij het zo goed mogelijk kunnen doen van hun werk. Ruim 60 procent van de gebruikers werkt inmiddels samen via intranet in bijna 500 groepen.



Tijdens het Nationaal Intranet Symposium 2018 werden vandaag de nieuwste inzichten en ontwikkeling rondom het intranet van Alliander, dat eerder de Intranet Value Award won, gedeeld. 96 procent van de ruim 7000 medewerkers van Alliander bevindt zich 1 of meerdere keren per week op intranet. Dit geldt zowel voor de mensen die op kantoorlocaties werken als de collega’s die in de buitendienst werken, zoals monteurs.



Opvallend is dat 93 procent van de collega’s intranet gebruikt om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen en buiten. Alliander is volop actief in de energietransitie en intranet is een belangrijk instrument om relevante informatie en ontwikkelingen die binnen en buiten spelen te delen. Intranet neemt hier ook steeds meer de functie van lijncommunicatie over.



62 procent werkt samen met hulp van intranet



Op het gebied van samenwerking geeft 62 procent van de gebruikers aan dat het intranet ze helpt bij online samenwerken over de grenzen van hun eigen afdeling. Het intranet van Alliander biedt de mogelijkheid om in zogenaamde communities samen te werken aan projecten. Collega’s kunnen deze online groepen zelf inrichten en beheren. Inmiddels zijn er bijna 500 van deze communities actief. Inmiddels worden de volgende stappen gezet in de verder ontwikkeling van intranet. Komend jaar wordt het platform onder meer nog verder gepersonaliseerd en wordt content meer aangeboden op basis van profielen en statistieken.