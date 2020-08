Bekroond kinderboek Tori komt naar de theaters!  

Op 17 oktober 2020 gaat de nieuwe jeugdvoorstelling Tori van HNTjong in première. Gebaseerd op het prijswinnende boek van Brian Elstak maakt HNTjong een theatrale versie voor iedereen vanaf 6 jaar. Een visuele voorstelling met live beats van DJ Jasmine Perez en visuals gemaakt door Brian Elstak. Tori gaat op Festival de Betovering in Theater aan het Spui in première.



Tori is gebaseerd op het boek van Brian Elstak (1980) dat hij samen met schrijver Karin Amatmoekrim (1976) schreef en waar hij in 2018 de Zilveren Penseel voor won. Een eigentijds prentenboek voor alle leeftijden. De verhalen die Brian zijn eigen kinderen voor het slapengaan vertelt, heeft hij opgeschreven en geïllustreerd. HNTjong nodigde voor deze theaterversie regisseur Marjorie Boston uit. “Tori is een stoere, fysieke, muzikale theaterbeleving. Een hiphop voorstelling die zich binnen die cultuur focust op spoken word en turntablism”, aldus Marjorie. Schrijver Maarten van Hinte bewerkte het boek tot een theaterscript: “De kracht van Brian's stijl is dat het alle kanten opgaat - hij is niet stijlvast, hij houdt zich niet aan regels, zijn enige leidraad is zijn eigen fantasie. Plus: aan alles zie je dat het door hem is gemaakt, dat het getekend is, het is zijn handwerk en daarmee 'real'”.



Samen met een prachtige cast, livebeats van DJ Jasmine Perez, HipHop invloeden, animatie en visuals van Brian Elstak brengen zij het verhaal opnieuw tot leven.



Het verhaal



Tori is een bloedstollend avontuur over de moedige mensenkinderen Cel, Bones en Zi. Hun vader, de reuzenschildpad Jean-Michel, is een echte ‘tori-man’, een verhalenverteller. Als hij vertelt valt de hele wereld stil om te komen luisteren. Gewapend met een potloodzwaard, een ijzersterk Colossusschild en een raadselachtige tijgerklauw willen ze hun vader helpen. Zijn ze opgewassen tegen de handlangers van de kwaadaardige Vos?



De Makers



Brian Elstak (1980) zijn werk was te zien in het Stedelijk Museum, ontwerpt albumcovers van menig Nederlands rapper en hij animeerde videoclips van internationaal bekende artiesten. Elstak maakt een driedelig verhaal: TORI, TROBI en het derde deel, OGRI/LOBI dat in september 2020 zal verschijnen, via uitgeverij Das Mag.



Hij schreef Tori samen met schrijver Karin Amatmoekrim (1976), bekend van onder andere Tenzij de vader (2016), De man van veel (2013) en Het gym (2011).



Marjorie Boston (1964) studeerde in 1989 af aan de mimeopleiding van de Theaterschool Amsterdam. Boston werkte zowel met gevestigde Nederlandse toneelgezelschappen als kleinere experimentele groepen. Boston speelde ook mee in diverse televisieproducties zoals in Domburg (1996), een zesdelige tv-serie over een Surinaamse familie. In 1993 richtte ze samen met haar partner Maarten van Hinte theatergroep Made in da Shade op. Made in da Shade maakte ‘urban theatre’; theater gebaseerd op de, in Nederland multiculturele, jongerencultuur in de grote steden. In 2007 werd Boston artistiek directeur van MC (Theater). Maarten van Hinte is een Nederlandse acteur en regisseur van Surinaamse afkomst. Hij studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Begin jaren tachtig richtte hij samen met gitarist Lucien Kembel de groep NuClarity op, de eerste live hiphop band van Nederland.



Cast



In Tori staan er vier spelers naast DJ Jasmine Perez op het podium. Leandro Ceder (speelde eerder bij HNT, ITA & Toneelgroep Oostpool), Gustav Borreman (speelde eerder in verschillende jeugdvoorstellingen en bij HNT in het uitgestelde Leedvermaak trilogie), Ivan Words (Spoken Word artist), Ritzah Statia (Mimi acteur, speelde eerder bij Golden Palace).



Tournee



Tori gaat op 17 oktober in première en wordt volgens alle richtlijnen van RIVM gespeeld en ontwikkelt. Na de première volgt een tournee door heel Nederland tot 12 december 2020.