rectificatie: Syrische danser Ahmad Joudeh internationale vriend ...

Syrische danser Ahmad Joudeh internationale vriend SOS Kinderdorpen



Danser en choreograaf Ahmad Joudeh, die vorige week de Internationale Emmy Award won met de televisiedocumentaire ‘Dance or Die’, is vanaf vandaag, officieel, internationale vriend van SOS Kinderdorpen.



Ahmad Joudeh groeide op in een Palestijns vluchtelingenkamp in Syrië. Later in zijn woonplaats Damascus, waar hij een dansopleiding volgde en balletles gaf, riskeerde hij letterlijk zijn leven. Niet alleen vanwege de oorlog, maar ook vanwege het feit dat hij danste. Toen hij zag dat zijn buurmeisje werd doodgeschoten, besloot hij gratis dansles te geven aan de kinderen in het kinderdorp in Damascus. “In het begin vonden deze zwaar getraumatiseerde kinderen, dansen vreemd en ongepast, maar na een tijdje kregen ze er lol in en konden ze zich ontspannen. Konden ze zich eindelijk focussen op iets leuks als muziek en dans.”



Uiteindelijk werd Ahmad, ondanks vele tegenwerkingen in Syrië, danser en choreograaf en genoot bekendheid na deelname aan de Arabische versie van So you think you can Dance. Nieuwsuur-journalist Roozbeh Kaboly kwam op het spoor van Ahmad via Facebook en besloot na het horen van zijn verhaal, een indringende reportage over Ahmad te maken. Deze met Emmy bekroonde documentaire, Dance or Die, werd uitgezonden door Nieuwsuur en opgepikt door de internationale media.Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet, zag de uitzending van Nieuwsuur en besloot Joudeh te helpen.



Vriend van SOS Kinderdorpen



Sinds vandaag is Ahmad officieel, internationale vriend geworden van SOS Kinderdorpen. Eerder hielp hij de organisatie al door op te treden tijdens verschillende fondsenwervende events voor SOS Kinderdorpen Syrië en voor Syrische vluchtelingen. Ahmad is van plan om zijn bekendheid als balletdanser volop te gebruiken om aandacht te vragen voor SOS Kinderdorpen en door dansworkshops te geven voor kinderen in kinderdorpen over de hele wereld. “De kracht van dans kan levens veranderen. Kinderen kunnen hun energie op een goede manier gebruiken en contact maken met elkaar. Dans kan hen leren hoe ze elkaar kunnen helpen en begrijpen en kan ze weer kind laten zijn. Dat bewerkstelligen geeft mij ook kracht."