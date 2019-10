Pandemos ‘speelt’ met Europees Vaccinatiebeleid

Houten, 2 oktober 2019 - Het Nederlandse bedrijf Pandemos demonstreert op 3 oktober het spel ‘Vaccinatie ecosysteem’ tijdens het Europese Gezondheidsforum (EHFG) in Gastein, Oostenrijk. Pandemos maakt spellen voor bestrijding van infectieziekten in Nederland en daarbuiten.



Het EHFG is sinds 1998 een toonaangevende conferentie voor gezondheidsbeleid in Europa. Deze internationale conferentie trekt vooral beleidsmakers en volksgezondheids-professionals uit Europese landen aan. Deelnemers van de workshop ‘Vaccine ecosystem health check’ zullen een van de eersten zijn die via het interactieve spel van Pandemos gaan ervaren hoe lastig het is om een gezonde balans in het ecosysteem te houden.



Het spel voor de EHFG-conferentie is speciaal in opdracht van de conferentie gemaakt om bezoekers van het congres een unieke ervaring te geven. Pandemos biedt ook het spel ‘Greep op Griep’ aan; een educatief spel dat de speler leert hoe de bestrijding van epidemieën geregeld is op stedelijk, landelijk en Europees niveau.



Het nieuwe spel is op maat gemaakt voor de Oostenrijkse conferentie om deelnemers bewust te maken van het ingewikkelde landschap van organisaties en belangengroepen rondom vaccinatieprogramma’s. De spelers van het spel beleven zelf de onderlinge afhankelijkheden tussen deze groepen en hoe belangrijk samenwerking is.



Het spel wordt voorafgegaan door een panel-discussie over vaccinonderzoek, wettelijke regelgeving, vaccinproductie, distributie, technologiebeleid, inkoop, prijsbeleid, voorraadvorming, financiering van vaccinatieprogramma’s en vooral ook innovatie. Al die zaken bepalen hoe burgers wereldwijd toegang hebben tot vaccins. Een gezonde balans tussen alle belanghebbenden in het ecosysteem is van levensbelang; de ontwikkeling van betaalbare vaccins voor toekomstige generaties staat daarbij op het spel.



Over Pandemos



Pandemos is op 6 september 2019 opgericht door twee Utrechtse bedrijven: Transmissible BV, een specialist in volksgezondheidopleidingen, en Grumpy Owl Games, een game-development studio.



Referenties: https://www.ehfg.org/conference/session-content/f6...



https://pandemos.eu/influencing-flu/



Videolink: