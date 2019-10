Nieuw ontspanningsconcept in hartje Amsterdam

Nieuw en uniek ontspanningsconcept in hartje Amsterdam.



Op 1 oktober is in het centrum van Amsterdam de Relax Lounge geopend. Het eerste en unieke Wellness & Leisure concept enkel gebaseerd op moderne technologie in Nederland. Bij de Relax Lounge kunnen gasten al vanaf 10 minuten zonder afspraak genieten van een intense massage door technologie. Als toevoeging krijgen de gasten de mogelijkheid om virtueel een gewenste locatie te kiezen zoals tropische stranden of een berglandschap. Een Videobril met audio zorgt ervoor dat je even helemaal weg bent uit de hectiek van de dag.



De Relax Lounge is opgericht omdat er in de oude binnenstad van Amsterdam weining Wellness faciliteiten zijn zoals bijvoorbeeld een Spa. Mede door gebrek aan ruimte en monumentale panden zijn zelfs de hotels vaak niet uitgerust met deze voorzieningen. Daarnaast zijn de bestaande Wellness aanbieders weining toegankelijk. Meestal moet er een afspraak worden gemaakt voor een behandeling en het prijsniveau is niet voor iedereen toegankelijk. Ook kost het vaak veel tijd, mede doordat gasten zich ook moeten omkleden. De Relax Lounge is als een Spa zonder water. Omkleden is niet nodig en de gasten kunnen elke dag binnen lopen zonder afspraak voor een korte of lange massage.



In de Relax Lounge staan 15 moderne massage stoelen waar men in kan relaxen. Rustige stoelen waar je een kop koffie in kunt drinken, tot intense stoelen die het hele lichaam tot totale ontspanning brengen.



De Relax Lounge richt zich op wonenden, werkenden en passanten in het centrum van de stad. Gasten kunnen er terecht voor een enkele sessie, koffie drinken in de pauze maar ook voor abonnementen. De Relax Lounge geeft mensen als eerste bedrijf in Nederland de mogelijkheid tot een onbeperkt abonnement voor een breed toegankelijke prijs.



De missie van de Relax Lounge is om een oase van rust te creëren in de hectiek van de stad en een bijdrage te leveren aan gezondheid en vitaliteit van de mensen.



Relax Lounge

Kerkstraat 163, 1017 GG

https://relaxlounge.nl