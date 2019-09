Het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam bundelen hun collecties voor een tentoonstelling rond de herdenking van 75 jaar vrijheid. In Tekens van vrijheid, te zien in het Limburgs Museum vanaf 18 oktober, tonen de musea indringende en optimistische werken van kunstenaars en filmmakers van vlak na de bevrijding.



Armando



Kunstwerken van onder andere Armando, Ger Lataster, CoBrA, de Nulbeweging en Shinkichi Tajiri worden getoond naast de beroemde ‘Puinfilm’. Dat unieke, historische document werd direct na de bevrijding gefilmd in het door bombardementen geteisterde Venlo. De beelden van een totaal verwoeste stad maakten destijds bij bioscoopvertoningen in heel Nederland al veel indruk.



Speciaal voor Tekens van vrijheid is de ‘Puinfilm’ nu in een nieuwe vorm gegoten.



Films van jongeren



De brug met het heden wordt ook geslagen door studenten van het Heerlense Vista College. Zij hebben op uitnodiging van het Limburgs Museum drie films gemaakt over de in 1945 verworven vrijheid van Limburg en Nederland, en wat dat vandaag nog voor hen betekent.



Tekens van vrijheid neemt de bezoeker mee in een rite-de-passage van geweld en dood naar vrijheid en plezier. De tentoonstelling laat zien hoe na de oorlog angst en depressie plaats maakten voor een bijna grenzeloos optimisme.



Directeur Bert Mennings is verheugd over de goede samenwerking met Museum van Bommel van Dam. “Samenwerking met het culturele veld is een van onze speerpunten en dit zullen we de komende jaren verder uitbouwen”, aldus Mennings.



Limburgs Museum



Keulsepoort 5



5911 BX VENLO



077 3522112