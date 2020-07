Rooftop bar BLOU wint award Mooiste Toilet van Nederland 2020

Indrukwekkend en spectaculair toilet in Arnhem



De jury van het Mooiste Toilet van Nederland was dit jaar unaniem en de keuze was niet moeilijk: de Gouden Kraan gaat dit jaar met vlag en wimpel naar de rooftop bar BLOU van Best Western Plus Hotel Haarhuis in Arnhem. Een bezoek aan dit toilet is een unieke ervaring en zelfs een spannende belevenis.



De gender-neutrale wc-ruimte is aangelegd in een ongebruikte liftschacht en om de bezoeker wat spektakel te bieden kreeg het toilet een vijf centimeter dikke glazen bodem. De diepte van achttien meter onder je zie je pas als je doortrekt of gebruikmaakt van het fonteintje. Bij gebruik van het toilet laten verschillende lichteffecten de diepe schacht zien die in de kelder eindigt. Er is ook een speciale knop waar bezoekers de verschillende lichteffecten zelf kunnen kiezen. Naar de wc gaan bij BLOU levert zodoende een unieke belevenis op.



Geen ruimte



Tom Leeuwen is hoofd van de Technische Dienst en verantwoordelijk voor zowel idee als de bouw. “Eerst was het zo dat je naar beneden moest om een toilet te vinden, dus daar moest wat op bedacht worden, maar eigenlijk was er geen ruimte. Omdat er in het verleden – met het oog op de toekomst – een tweede liftschacht aangelegd was, leek het ons een goed idee om die nu maar eens te gaan gebruiken. We maakten plannen en zorgden zelf voor de uitvoering, op de glazen vloer en het frame na waarop de constructie rust; dat werd uitbesteed.”



Goud



Juryvoorzitter Michael Bartelet van 123toilet.nl laat weten dat de winnaar in alle opzichten uitblinkt. “Het interieur bestaat uit blauw marmer gecombineerd met een gouden wasbak en nissen met kostbare goud-geëtiketteerde flessen Cristal-champagne van huismerk Louis Roederer. Naast het bijzondere concept is de uitvoering zeer gedetailleerd uitgevoerd met daarnaast oog voor de juiste hygiëne en comfort. Een bezoek aan dit toilet levert een feeërieke en tegelijk adembenemende ervaring op. Met recht de winnaar van de Gouden Kraan”.



Roofdrop



Het hotel schreef een publiekswedstrijd uit om een passende naam te verzinnen voor deze opvallende toiletruimte. Uit een kleine duizend inzendingen werd tijdens de uitreiking van de Gouden Kraan de naam “The Roofdrop” verkozen als meest passende naam.



Mooiste toilet



Eerdere winnaars van de Mooiste Toilet-verkiezing zijn: Villa Ruimzicht in Doetinchem (2009), Restaurant Fred in Rotterdam (2011), College Hotel Amsterdam (2013) en het W Hotel in Amsterdam (2018). De professionele en onafhankelijke jury bepaalt de winnaar van de verkiezing Het Mooiste Toilet van Nederland 2020. De jury vertegenwoordigt een brede expertise binnen de horeca- en schoonmaakbranche en bestaat dit jaar uit Michael Bartelet (123toilet.nl), Sander Ekhart (MTS-Euro Products), Rico Gerardu (SPHINX Geberit ), Remco Knoester (ecBase) , Jetze Paulusma (De Staat van Creatie) en Pieter J. Bogaers (BijzondereRestaurants.nl).



Meer informatie via: 123toilet.nl/mooiste-toilet