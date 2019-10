Miljoenen mensen in Jemen in gevaar door gebrek aan water

15 miljoen Jemenieten hebben door de oliecrisis geen toegang tot watervoorzieningen. Dat zorgt voor een verhoogd risico op dodelijke ziektes zoals cholera, die het land al jaren in zijn greep houdt. Dat blijkt uit een analyse van Oxfam Novib en een aantal andere hulporganisaties.



Sinds de stijging van de olieprijzen in September hebben 11 miljoen mensen hun dagelijkse waterconsumptie drastisch moeten verlagen doordat waterleidingen plat liggen. Dat geldt ook voor de 4 miljoen mensen die voorheen door trucks werden voorzien van water. In drie grote steden, Ibb, Dhamar en Al Mahwit, waar ongeveer 400.000 mensen wonen, liggen centrale watersystemen volledig stil.



De hoge olieprijzen treffen ook de hulporganisaties. Zo is Oxfam Novib gedwongen om minder watertrucks te laten rijden. Watersystemen die door Oxfam zijn geinstalleerd, draaien maar voor de helft om kosten te besparen.



‘Toegang tot water is een kwestie van leven en dood in Jemen,’ zegt Dirk Jan Jalvingh, beleidsmewerker bij Oxfam Novib, die recent drie maanden in Jemen heeft gewerkt. ‘Met name voor de 7 miljoen mensen die al verzwakt zijn door ondervoeding, en ziektes die door vervuild water worden overgebracht.’



Het land heeft een van de grootste cholera-uitbraken in de recente geschiedenis meegemaakt. Sinds April 2017 zijn er meer dan twee miljoen vermoedelijke gevallen van cholera en zijn er meer dan 3700 doden als gevolg van de ziekte.



De brandstofcrisis laat opnieuw zien hoe de strijdende partijen de economie als oorlogswapen gebruiken. De toevoer van brandstof is gedurende de oorlog steeds een probleem geweest, maar escaleerde vorige maand na de invoer van de extra importbeperkingen, aangekondigd door de internationaal erkende overheid van het land. Dat voorbeeld werd gevolgd door de Houthi’s.



‘Door deze beperkingen kunnen schepen die brandstof vervoeren niet meer aanleggen, waardoor de prijzen omhoog zijn geschoten,’ zegt Jalvingh. ‘Voor 1 liter benzine betaal je nu drie keer zoveel dan in augustus.’



Brandstof is cruciaal voor de toevoer van schoon water in Jemen. Veel mensen zijn afhankelijk van grondwater dat naar de oppervlakte wordt gepompt op zonne-energie en brandstof. Mensen die hun huizen zijn ontvlucht en in kampen wonen, zijn afhankelijk van water dat wordt binnengebracht door vracht wagens die op diesel rijden.



Jemen was al een van de meest waterschaarse landen ter wereld, voordat het conflict escaleerde in 2015. Sindsdien zijn minstens acht watersystemen die Oxfam Novib installeerde, beschadigd of vernietigd tijdens gevechten. Daardoor hebben meer dan een kwart miljoen mensen geen toegang tot watervoorzieningen.