'OM traag met afronding strafrechtelijk onderzoek naar handelen NAM'

Dit is een expertquote van Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Groninger Bodem Beweging: OM laat te lang op zich wachten in strafzaak tegen NAM - Dagblad van het Noorden



Ruim een jaar nadat het strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM werd afgerond hebben Groningse huiseigenaren nog niets gehoord van het openbaar ministerie. Al in 2015 werd aangifte gedaan omdat de NAM doorging door met de gaswinning, terwijl het bedrijf wist dat huizen daardoor forse schade opliepen.



Nico Stolwijk is manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.