The Hollies geven uniek concert in AFAS Live

Het succes overtrof alle verwachtingen. In het voorjaar van 2018 trok de legendarische Britse popband The Hollies volle zalen in Nederland. Reden voor een vervolg. Op 14 maart 2019 is de Engelse hit machine onder meer te beluisteren in AFAS Live (voormalige Heineken Music Hall) in Amsterdam. Het concert draagt de naam ‘The Best of Hollies’ en alle successen van de groep komen voorbij, waaronder ‘Just One Look’, ‘I’m Alive’ en ‘Stop Stop Stop’. De band scoorde in Nederland maar liefst vijftien grote hits en haalt alles uit de kast voor het optreden in de hoofdstad. Fans mogen dit bijzondere optreden dan ook niet missen. De voorverkoop is vandaag begonnen!



The Hollies behoort tot de meest succesvolle en geliefde bands uit de Britse pop invasie van de jaren zestig. Kenners zijn het erover eens: De stijgende en onderscheidende harmonieën, briljant gemaakte liedjes en gecultiveerde muzikaliteit heeft ervoor gezorgd dat de band is uitgegroeid tot één van de meest geliefde groepen sinds The Rock Revolution. Optredens in Nederland zijn zeldzaam en het concert in AFAS live is dan ook een unieke kans om The Hollies in actie te zien.



Over de band



De band is in 1963 opgericht door Bobby Elliott, Tony Hicks, Allan Clarke, Graham Nash en Eric Haydock. Tot het midden van de jaren zeventig, hadden The Hollies meer hits dan The Beatles. De formatie scoorde in die periode vijftien top tien hits in Nederland en achttien top tien hits in Engeland. Denk bijvoorbeeld aan de nummers ‘Just One Look’, ‘I’m Alive’, ‘Stop Stop Stop’, ‘Dear Eloise’ en ‘Listen To Me’. In 1968 vertrok Nash uit de groep om zich aan te sluiten bij David Crosby en Stephen Hills, die ook wel bekend staan als de groep Crosby, Stills and Nash. Maar The Hollies beleven onverminderd succesvol. Niet alleen in Europa, maar overal in de wereld. Hun grootste hits moesten toen zelfs nog komen. The Hollies braken definitief door met mega successen als ‘The Air That I Breathe’, ‘He Ain’t Heavy’, ‘He’s My Brother’, ‘Bus Stop’ en ‘Sorry Suzanne’.



Ongewone instrumenten



The Hollies staan bekend als een innovatieve band. Ze gebruikten ongewone instrumenten bij hun opnames op Abbey Road in London. Instrumenten zoals de banjo, tubular bells, celeste, glockenspiel of zelfs doedelzakken. Ze waren ook één van de eerste rockbands die gebruik maakten van drie-stemmige zang. Tot op de dag van vandaag reist de band elk jaar door Engeland, Duitsland en Scandinavië. In het voorjaar van 2018 maakten ze voor het eerst sinds jaren een korte tournee door Nederland. Het succes was overweldigend en een vervolg kon dan ook niet uitblijven. Op 14 maart 2019 spelen The Hollies in AFAS Live. Geniet van een 2-uur durende show met hits zoals ‘The Air That I Breathe’, ‘Just One Look’, ’Stop, Stop, Stop’, ‘Long Cool Woman (In A Black Dress)’, ‘Sandy’, ‘I’m Alive’, ‘Bus Stop’, ‘Carrie Anne’, ‘He Ain’t Heavy’ en ‘He’s My Brother’. Ervaar zelf waarom The Hollies zijn uitgegroeid tot een wereldberoemd band.