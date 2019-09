NVZ: vakbonden wijzen goed voorstel voor nieuwe cao af.

In een nieuwe poging de cao-onderhandelingen vlot te trekken heeft de NVZ de bonden een nieuw voorstel gedaan. De lonen voor alle medewerkers stijgen de komende 34 maanden met in totaal 8%. 4% in 2020 en 4% in 2021. Bovendien stelt de NVZ voor per 1 januari 2020 de onregelmatigheidstoeslag te verhogen. Dat betekent een extra 2,5% loonsverhoging voor verpleegkundigen.



Voorzitter van de ziekenhuisdelegatie Gita Gallé vindt het onbegrijpelijk dat de vakorganisaties FNV, CNV, FBZ en NU’91 af zijn gehaakt en het voorstel niet aan hun achterban willen voorleggen.







‘Want dit was nog niet alles,’ vervolgt Gallé, ‘alle ziekenhuismedewerkers krijgen in ons voorstel ook een eenmalig bedrag van € 1000,- in november dit jaar.



Zeer goed voorstel



Het voorstel gaat zelfs verder. Ook de stagevergoedingen gaan fors omhoog naar € 400 per maand en de leerlingsalarissen worden met 10% verhoogd. Gallé: ‘We willen echt uitdragen dat goede afspraken over arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn voor onze medewerkers die dag en nacht klaar staan voor de patiënt. Eén ding is duidelijk: we hebben ze hard nodig. En aandacht en waardering, ook door een goede cao, is cruciaal.’



Co-assistenten



Een wens om co-assistenten een onkostenvergoeding te geven zat ook in het voorstel. Helaas werd het overleg afgebroken voordat dit punt met de bonden besproken kon worden.







Vervolg



‘We zijn met dit voorstel tot het uiterste gegaan om aan de wensen van de bonden tegemoet te komen. Ondanks dat we inhoudelijk op veel punten met elkaar tot overeenstemming waren gekomen, is het teleurstellend dat we hier samen niet verder over hebben kunnen spreken.’



De NVZ gaat de medewerkers in de branche nu zelf informeren over het voorstel.