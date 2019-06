HNT-regisseur Eva Line de Boer wint Charlotte Köhler prijs

HNT-regisseur Eva Line de Boer heeft de prestigieuze Charlotte Köhler Prijs gewonnen. Dit is donderdag bekendgemaakt. Deze aanmoedigingsprijs van Het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt jaarlijks uitgereikt aan een jong talent in de culturele sector. Er is een bedrag van €30.000 euro aan verbonden. “Het winnen van deze prijs is een fijne bevestiging van het werk dat ik aan het doen ben, dat de zoektocht naar het vormgeven van mijn fascinaties gewaardeerd wordt”, zegt Eva Line de Boer.



Na het ontvangen van deze prijs gaat Eva Line de Boer meteen door met haar volgende project bij Het Nationale Theater. Ze maakt bij HNTjong haar eerste jeugdtheatervoorstelling: Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie voor iedereen vanaf 10 jaar, die op 4 augustus op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch in première zal gaan. Een voorstelling over de rolmodellen en helden van nu. “De Charlotte Köhler-prijs is een enorme aanmoediging om door te gaan met zoeken, verbeelden en de ogen verder te openen”, zegt De Boer. "Deze prijs geeft mij de kans om verder door te groeien samen met mijn artistiek team. Met wie vanaf volgende week begin met repeteren voor Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie bij HNTjong.



Nieuwe en actuele bijdrage theaterlandschap



De jury is vol lof over de HNT-regisseur: “Eva Line de Boer maakt fijnzinnige en doordachte voorstellingen die actuele onderwerpen scherp en kritisch verbeelden. Zoals in de voorstellingen Tutorial - the art of living en Dit gebeurt allemaal tegelijk. Op basis van uitgebreid onderzoek en met aandacht voor issues als diversiteit, identiteit, internet, uiterlijk en veroudering levert Eva Line de Boer met haar voorstellingen een nieuwe en actuele bijdrage aan het theaterlandschap.”



Over Eva Line de Boer



Dit is niet de eerste prijs die Eva Line de Boer in de wacht sleept. In 2014 won ze de Ton Lutz Award, in 2016 De BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs en in 2019 dus de Charlotte Köhler prijs. Eva Line de Boer volgde de Regie Opleiding aan de Toneelacademie Maastricht waar ze in 2014 afstudeerde en in 2018 een masterdiploma behaalde. Ze ontwikkelde zich als nieuwe maker bij Festival Cement & PLAN Brabant. Naast haar autonome werk regisseerde Eva in opdracht voor Theaterzaken Via Rudolphi & Theatergroep Carver, Berg&Bos en Productiehuis Zeelandia.



Prijs



Deze jaarlijkse prijs wordt aangereikt aan een jong talent in de beeldende kunst en in de theatersector. Fotograaf/filmmaker Robert Glas is dit jaar ook in de prijzen gevallen. Eerdere winnaars zijn bijvoorbeeld theatermakers Sadettin Kırmızıyüz & Karlijn Kistemaker. De aanmoedigingsprijzen voor jong talent worden op donderdag 4 juli aanstaande uitgereikt tijdens de Young Talent Awards in het Compagnietheater in Amsterdam.