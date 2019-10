Tussentijdse verklaring op 30 september 2019

-De EPRA-winst over 9M 2019 bedraagt 114,0 miljoen euro, een stijging met 13% ten opzichte van 9M 2018. De EPRA-winst per aandeel bedraagt 4,91 euro, gestegen met 8% ten opzichte van 9M 2018.



-WDP bevestigt zijn ambitie van een EPRA-winst per aandeel van 6,50 euro voor 2019, alsmede een beoogd brutodividend van 5,20 euro – telkens een stijging met 8%.



-In de eerste negen maanden van 2019 kon circa 400 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd in het kader van het nieuwe groeiplan 2019-23.



-Rechtsvorm WDP gewijzigd van Comm. VA naar NV sinds oktober 2019.



-7:1-splitsing van het WDP-aandeel vanaf 2 januari 2020.