Exclusief interview met Chantal en haar man Marco in &C

&C is thuis bij Chantal - omringd door al haar mannen - voor een exclusief interview. Chantal en echtgenoot Marco Geeratz zijn openhartig over hun ontmoeting, relatie én gezinsleven.



Een leven zonder mannen? Niks aan, vindt Chantal. Ze zou niet zonder de hare kunnen. Marco en Chantal vertellen voor de allereerste keer samen over hun privéleven. Chantal:‘Ik vind hem... de man der mannen. Dus dít is wat ze bedoelen, dacht ik. Dít is een man. Dít is verliefd. Het stel ontmoette elkaar op een Amsterdams terras. Chantal: ‘Ik dacht, die ken ik, die knappe man. Als tiener heb ik ooit op zijn dochter gepast. Marco: ‘Ze gaf me haar nummer en zei: bel een keer.’



Gezinsleven



Het koppel vertelt ook over de vergelijkbare nesten waaruit ze komen. Daarnaast zijn ze onlangs de kersverse ouders geworden van baby Bobby. En daarmee staat de teller van hun samengestelde gezin op maar liefst vijf kinderen. Marco: ‘Het zijn allemaal broers en zussen. Het woord halfbroer of halfzus heb ik hier nog nooit gehoord.’ Wat hun familierituelen zijn? Marco: ‘We gaan in de zomer altijd samen op vakantie. Dat vind ik heel wat. Mijn oudste is toch al 27 en die gaat nog steeds mee.’



