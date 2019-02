National Geographic Masters of Photograpy in Museumkwartier Den Haag

National Geographic Masters of Photograpy in het Museumkwartier Den Haag



Vanaf 23 februari 2019 is in het hart van het Museumkwartier in Den Haag ‘National Geographic Masters of Photograpy’ te zien. Een buiten-expositie waarmee een selectie van monumentale beelden van National Geographic fotografen worden getoond. Mens, dier en landschap, gezien door het oog van topfotografen, zijn feilloos vastgelegd. Met foto’s van onder andere Paul Nicklen, Joel Sartore en Jim Richardson. De buitententoonstelling bestaat uit 6 displays van ruim 2 meter hoog met in totaal 22 foto’s, die ’s nachts zijn verlicht. Ervaar hoe internationale topfotografie op originele wijze wordt verbonden aan Den Haag. Te zien tot en met 22 april 2019 op het Lange Voorhout in Den Haag.



Uitnodiging voor de pers



De tentoonstelling wordt op 26 februari om 16.00 uur geopend door wethouder Robert van Asten, wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie. Speciale gast in het programma is National Geographic fotograaf Jasper Doest. Het openingsprogramma vindt plaats in Hotel Des Indes, Lange Voorhout 54-56 in Den Haag. De pers is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.



Samenwerking



‘Masters of Photography’ is een samenwerkingsverband tussen het Museon en National Geographic, de Gemeente Den Haag en het Museumkwartier Den Haag.



Museon



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. Het Museon programmeert jaarlijks 2 wisselexposities van National Geographic. Deze tentoonstellingen maken in de centrale expositie van het museum, ‘One Planet’, een verbinding naar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen zijn opgesteld om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en samenleving aan te pakken. Tot en met 16 juni 2019 is in het Museon ‘The Art of Wildlife Photography’ te zien, een foto-expositie van de beste National Geographic fotografen, waar de verhalen achter de camera worden getoond.



Fotocredits publiciteitsfoto’s National Geographic Masters of Photography



• Richard Nowitz – Twee tutu’s



Deze twee Israëlische ballerina’s maken zich klaar voor hun moment in de spotlights, dromend van een gouden toekomst als prima ballerina bij een van de beroemde klassieke gezelschappen in de danshoofdsteden van de wereld. Misschien dromen ze wel van een hoofdrol bij ons eigen Nederlands Dans Theater?



• Richard Nowitz – Two tutus



These two Israeli ballet dancers are preparing for their moment in the spotlight and dreaming of a golden future as prima ballerinas with one of the world’s famous classical dance companies. Perhaps even of a starring role with our own Nederlands Dans Theater?



---------------



• William Albert Allard – Indiase vrouw in steengroeve



In Bihar (India) draagt een vrouw een volle schaal met stenen op haar hoofd. Het werk in de steengroeve is zwaar en lijkt nietsontziend. Het invallende licht vervormt het stof dat van de stenen afkomt tot een sterrenhemel. De schitterende kleding en waardige houding kunnen het zware lot desondanks niet verhullen.



• William Albert Allard – Indian woman in a stone quarry



This woman in Bihar (India) is carrying a basket of broken stone on her head. The work in the quarry is demanding and appears relentless. The low light transforms the dust from the stone into a starry sky. The woman’s beautiful clothes and dignified posture cannot conceal the hardness of her life.



--------------



• Joel Sartore – Mandril



Deze puberale Mandril (in Equatoriaal Guinee) probeert de vermoorde onschuld te spelen. ‘Oeps, sorry’ lijkt deze nozem te zeggen, maar ondertussen weet iedereen wie hier de schuldige is…Hier trappen wij mooi niet in!



• Joel Sartore – Mandrill



This adolescent mandrill (in Equatorial Guinea) is playing the innocent victim. ‘Oops, sorry’, it seems to be saying, but everyone knows who the culprit is … We’re not fooled!