Jeugd Uitgelicht: ‘een verzorgd uiterlijk om controle terug te krijgen

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) presenteert de resultaten van de studie ‘Jeugd Uitgelicht’, een studie naar de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van jongeren - met een speciale focus op hygiëne, persoonlijke verzorging en cosmetica.



Jongeren worstelen niet alleen met onzekerheden veroorzaakt door stemmingswisselingen en de ontluikende seksualiteit, ook ervaren ze een verlies aan controle: zowel op lichamelijk, sociaal als familiaal vlak. Met uiterlijke verzorging herwinnen jongeren zelfvertrouwen; het geeft ze het gevoel meer controle te hebben.



Het gerenommeerde onderzoeksbureau rheingold salon deed de omvangrijke studie onder Nederlandse jongeren van 14-21 jaar in opdracht van de NCV. De resultaten laten zien dat maatschappelijke onzekerheden en onrustige gezinsomstandigheden, tezamen met de ontluikende seksualiteit, een grote rol spelen in hun sociale omgeving en in hun gedrag als consument.



De meeste jongeren streven naar stabiliteit en veiligheid



Opmerkelijk is dat een groot deel van de ondervraagde jongeren zich thuis niet beschermd voelt en geen stabiele gezinsomgeving kent. Een gedragseffect daarvan is dat jongeren zich aanpassen aan de situatie(s), nonchalanter worden, minder ambitie tonen en gebrek hebben aan visie en toekomstoriëntatie. Dat komt sterk tot uitdrukking in antwoorden als “laat ik maar gewoon doen”, ”ik hoef niet op te vallen, ”ik wil gewoon een baan, een normaal leven”. Maar liefst 79% van de ondervraagde jongeren wil vooral stabiliteit en veiligheid. Ook hebben zij weinig passie en dromen.



Persoonlijke verzorgingsproducten dragen bij aan hun gevoel van controle



Ruim driekwart van de jongeren investeert veel energie in hun uiterlijk om zich veiliger te voelen. Onderzoekster Ines Imdahl: ‘’Geen enkele generatie heeft ooit zo hard aan de uiterlijke verschijning gewerkt als deze. Een verzorgd en aantrekkelijk uiterlijk creëren, is een van de weinige mogelijkheden van jonge mensen om een gevoel van steun en controle in hun leven te ontwikkelen.’’



Vet haar, een zweetlucht en puistjes beschouwen jongeren als meest beschamend en geeft hen een gevoel van controleverlies. Jongeren halen zekerheid uit het gebruik van cosmetica, die bovengenoemde verschijnselen helpen verhullen.



Uit de studie komt ook sterk naar voren de behoefte aan comfort en gemak. Je niet druk maken en niet willen opvallen. Ergens lijkt het een typisch Nederlandse mentaliteit, samen te vatten in het woorden “eenvoudig” en “functioneel”. Dat komt duidelijk tot uitdrukking in hun houding ten opzichte van persoonlijke verzorgingsproducten. Die moeten gemakkelijk en functioneel zijn. Jongeren willen graag dat anderen hen aardig vinden en dat ze vrienden worden, persoonlijke verzorging biedt ze hierbij meer zekerheid. Ze moeten bijdragen aan de persoonlijke balans en controle. Het is dan ook niet onlogisch dat de drie meest gebruikte producten worden gevormd door de basis van dagelijkse verzorging, namelijk tandpasta, deodorant en shampoo.



Uiterlijk als afspiegeling van de persoonlijkheid



Jongeren beoordelen hun leeftijdsgenoten op hun uiterlijke verschijning: 56% gelooft dat je aan iemands uiterlijk zijn persoonlijkheid kunt af leiden. Voor hen is het uiterlijk goed verzorgen zo belangrijk, dat het niet alleen uitdrukking geeft van hun eigen waarden en zelfvertrouwen, maar ook kunnen ze eruit afleiden of een ander dezelfde waarden met hen deelt.



Ronald van Welie, Directeur NCV: ‘Voor ons was het interessant om te leren wat jongeren beweegt en hoe de verzorging van het uiterlijk de zelfperceptie beïnvloedt. We vonden het verrassend hoe belangrijk cosmetica voor jongeren is om zich veiliger en meer op hun gemak te voelen.’’