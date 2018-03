Grootste Dino Expo van Europa komt naar Jaarbeurs Utrecht

De Jaarbeurs gaat terug in de tijd. Meer dan zestig levensgrote en bewegende dinosaurussen veroveren Utrecht tijdens de zomervakantie. Samen vormen ze van 7 juli tot en met 2 september World of Dinos, de grootste reizende Dino Expo van Europa. De attractie is nieuw, uniek in zijn soort en in eigen beheer gecreëerd door Hillenaar Events uit Leiderdorp. Interactieve elementen combineert de tentoonstelling met realistische dino modellen. ,,De voorbereidingen hebben meer dan een jaar geduurd”, zegt project manager Mariska van den Hout. ,,Bezoekers stappen letterlijk een andere wereld in. De expo omvat meer dan 7.000 vierkante meter en is uitgerust met de nieuwste special effects. Utrecht krijgt de wereldprimeur van World of Dinos. Daarna gaat de expo de wereld over.” De voorverkoop voor het familie evenement is vandaag gestart.



World of Dinos laat alle bestaande expo’s achter zich, zegt Van den Hout. ,,De omvang van de tentoonstelling is met 7.000 vierkante meter enorm en met geen enkele andere expo te vergelijken.” World of Dinos is onderverdeeld in werelddelen waar bezoekers oog in oog komen te staan met dinosaurussen die op ware grote in op maat gemaakte decors tentoongesteld zijn. ,,Niet alleen de omvang van de modellen is realistisch. Denk aan een brullende T-Rex en de razendsnelle Velociraptor. Alle dino’s bewegen en maken geluid. Dit zorgt voor een intense bezoekerservaring die indruk maakt.” Aan de creatie van de tentoonstelling is een jaar intensief gewerkt. ,,Alles moet kloppen. Van de verhaallijn tot aan de effecten. Een bezoek aan World of Dinos duurt gemiddeld anderhalf uur en boeit van de eerste tot de laatste minuut.” De logistiek en techniek zijn geen sinecure. ,,Een geraffineerd lichtplan geeft de decors extra belevingswaarde. Hetzelfde geldt voor de geluidseffecten.” Voor de opbouw van World of Dinos zijn tien dagen nodig. ,,Dertig technici transformeren de Jaarbeurs naar een waar ‘jurassic park’. Vanuit onze werkplaats – waar de expo in eigen beheer gebouwd is – worden de decors met tien trailers naar Utrecht gereden. We verwachten meer dan 50.000 bezoekers.” De attractie is educatief en geschikt voor alle leeftijden. ,,Primaire doelgroep zijn gezinnen met kinderen”, legt Van den Hout uit. Naast dino modellen zijn er speurtochten, een bioscoop waar doorlopend documentaires getoond worden en je kunt een ritje maken op een dino. ,,Kinderen kunnen zelf op zoek naar fossielen in onze opgravingen met zand. Aan het einde van de expo is een speciaal speel area ingericht met springkussens en andere attracties.” Ze noemt World of Dinos het ultieme uitje tijdens de zomervakantie. ,,Voor zowel ouders als kinderen.”



Over Hillenaar



Hillenaar Events heeft haar sporen verdiend in de wereld van live entertainment. De in Leiderdorp gevestigde onderneming heeft alle expertise die nodig is voor de productie van events in eigen huis. Van creatie en techniek tot marketing en promotie. Eerder werden met succes diverse wintercircussen geproduceerd in Nederland. Hillenaar maakte faam met YouTube events waarbij creators hun kanaal vertalen naar theatershows. Ook werden concerten in coproductie op de markt gebracht rond Elvis (in Ahoy), Michael Jackson (in het Haagse World Forum Theater) en B-Brave (Jaarbeurs). Het bedrijf is veelzijdig. Onderdeel van Hillenaar is tevens out-of-home onderneming Hillenaar Outdoor. Dit bedrijf exploiteert onder meer digitale Reclamemasten langs snelwegen, Abri’s en Billboards. Een perfect netwerk om snel een groot publiek te bereiken. Nieuw is de komst van Social Friendz. Dit is een marketing bureau dat merken koppelt aan influencers. Bijzondere vermelding verdienen tevens de websites Ticketveiling.nl en Tripper.nl. Deze actiekanalen vallen eveneens onder de Hillenaar vlag.