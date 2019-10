André Rieu kondigt tweede Vrijthof Weekend aan vanwege enorme vraag

Tickets voor André Rieu's Vrijthof-concerten waren na slechts één uur uitverkocht. Daarmee verbrak Rieu een nieuw record; nog nooit eerder waren zijn openluchtconcerten in Maastricht concerten zo snel uitverkocht. Vanwege de enorme vraag worden er per direct 3 nieuwe concerten toegevoegd die plaats zullen vinden op 10, 11 en 12 juli 2020. Tickets en hotelarrangementen zijn verkrijgbaar via www.andrerieu.com



Momenteel is Rieu in Maastricht waar hij zich met zijn orkest voorbereidt op een tournee in November door Spanje en Portugal. In december is de eerste editie van ‘Kerst in Maastricht’ waarbij de maestro het MECC omgetoverd tot een heus winterwonderland. In deze prachtige setting kan het publiek helemaal in de kerststemming komen. Begin januari is traditioneel gereserveerd voor speciale nieuwjaarsconcerten in Ziggo Dome en Het Sportpaleis in Antwerpen.



André Rieu – Vrijthof Maastricht 2020



Vrijdag 3 juli 2020 – 21:00 uur



Zaterdag 4 juli 2020 – 21:00 uur



Zondag 5 juli 2020 – 21:00 uur



Vrijdag 10 juli 2020 – 21:00 uur — NIEUW



Zaterdag 11 juli 2020 – 21:00 uur — NIEUW



Zondag 12 juli 2020 – 21:00 uur — NIEUW





André Rieu – Kerst in Maastricht – MECC Maastricht 2019



Vrijdag 20 december 2019 – 20:00 uur



Zaterdag 21 december 2019 – 20:00 uur



Zondag 22 december 2019 – 15:00 uur