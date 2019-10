Powerpeers runner-up World Best Green Brand bij CHARGE AWARDS 2019

Powerpeers is de runner-up bij de CHARGE Energy Branding Awards 2019 in categorie ‘World’s Best Green Brand’. Het is de vijfde keer in de geschiedenis van de CHARGE Awards dat een energie(gerelateerd) bedrijf uit Nederland finalist was. Netbeheerder Stedin won haar categorie in 2016, TSO Tennet in 2017. Leveranciers Eneco (2016) en easyEnergy (2018) gingen Powerpeers als finalist voor.



Charge Awards

Met snelle veranderingen in de energiesector, onderscheiden energiemerken zich door snel en effectief hun aanpak overbrengen via uitzonderlijke branding. De CHARGE Awards is een wereldwijde award binnen de energiebranche, die juist die energiemerken erkennen voor uitzonderlijke branding prestaties.



De Awards kennen een shortlist van meer dan 86 bedrijven van overal ter wereld. Deze is samengesteld door een wereldwijd panel van experts die in of rond de energiesector werken, evenals professionals in branding / reclame en uit de academische wereld. Na een case study en onafhankelijke energy brand benchmarking index (EBBI) is Powerpeers uiteindelijk overgebleven en in augustus genomineerd in de categorie ‘Beste Groene Merk.’ Powerpeers was finalist met twee andere energie(gerelateerde) bedrijven (EWS Schönau uit Duitsland en Helgeland Kraft uit Noorwegen).



De overige categorieën kennen tevens grote internationale spelers als Enel en Statkraft. Dr. Fridrik Larsen, Chairman of CHARGE Energy Branding, onderstreept nogmaals het mondiale karakter van de Awards: “The finalists come from all over the world and we can truly say that we are hosting the World Championship in Energy Branding.” (zie foto ‘ChargeAwardsFinalists’).



Award Ceremonie, Reykjavik, IJsland

De jury had lovende woorden over Powerpeers, bij monde van Koen Noyens (Eurelectric): “Powerpeers has what it takes to make citizens become true actors in the energytransition”. Uiteindelijk wint EWS Schönau, een energiebedrijf opgericht als burgerinitiatief na de Tsjernobyl ramp in 1986, de Award voor Best Green Brand. Als ‘power rebels’ worden zij vooral beloond voor de emotionele band die zij onder klanten creëert.



“Het is een eer en een prachtige bevestiging van het werk dat we samen hebben verzet om de energiemarkt te innoveren”, zegt Raymond van Eck, Managing Director Powerpeers. “Dat Powerpeers hier op een internationaal podium er zo wordt uitgelicht is een echte teamprestatie en of we hem nu winnen of niet, het maakt ons allemaal erg trots”.



De uitreiking van de award vond plaats tijdens de CHARGE Energy Branding Conference in Reykjavik in IJsland.



Fotobijschrift Foto ‘UitreikingPowerpeers’: Managing Director Raymond van Eck bij CHARGE Awards



Je kunt meer informatie vinden via https://branding.energy/charge-awards/