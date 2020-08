Eerste bevindingen van onderzoek naar ongeluk met NH90-helikopter

7 augustus 2020 – Uit de eerste resultaten van het onderzoek lijkt het onwaarschijnlijk dat een technische of mechanische storing aan de helikopter de oorzaak is geweest van het ongeluk op 19 juli jl. met een NH90-helikopter van Defensie in de Caribische zee, waarbij twee bemanningsleden om het leven kwamen. Tot die conclusie komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van onderzoek ter plaatse dat samen met de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) is gedaan en de eerste analyse van de gegevens uit de beschikbare bronnen, waaronder de recorder van het verongelukte toestel. Dit beeld wordt bevestigd in een second opinion die werd uitgevoerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).



Uit het onderzoek blijkt dat de helikopter onverwacht daalde en in zee stortte. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de helikopter in deze situatie terecht kwam. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt het van belang het ministerie van Defensie over de voorlopige onderzoeksresultaten te informeren. Na het ongeval heeft Defensie de vluchten met de NH90 opgeschort. Het is aan het ministerie om op grond van de voorlopige resultaten van het onderzoek dat besluit te heroverwegen.



De komende periode richt de aandacht zich op uiteenlopende aspecten met betrekking tot het ongeval, waaronder het verloop van de fatale vlucht van het NH90-helikopter.