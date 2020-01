Vermiste en Gevonden Huisdieren - Amivedi Jaarcijfers 2019

Den Haag, 13 januari 2020



De Amivedi jaarcijfers van 2019 zijn bekend. In totaal verwerkten wij 81.725 meldingen. De meeste meldingen zijn geregistreerd in provincie Zuid-Holland (18.272). Het grootste meldpunt is Den Haag met 3.212 meldingen. Amsterdam telde 3.022 meldingen en Rotterdam 2.729. Het kleinste meldpunt is meldpunt Stadskanaal in Groningen (145).



Bijna 80% van alle meldingen gaat over vermiste en gevonden katten (65.073).



Bij honden valt op dat het aantal vermiste en gevonden honden in 2019 (8.168) met bijna 1.100 gedaald is t.o.v. 2018. Amivedi hoopt dat dit aantal zal blijven dalen doordat het chippen van honden verplicht is.



Stichting Amivedi houdt zich bezig met het registreren van vermiste en gevonden huisdierenin een landelijke centrale databank. Wij hebben ruim 100 meldpunten verdeeld over het hele land, zodat er altijd een meldpunt bij u in de buurt is. Meer informatie vindt u op https://www.amivedi.nl



Heeft u interesse in ons vrijwilligerswerk? Kijk dan naar de vacatures op onze website onder "steun ons"