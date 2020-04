VEH: coronacrisis geen vrijbrief voor hogere nieuwbouwprijzen en langere bouwtijden



Amersfoort, 16 april 2020 - Vereniging Eigen Huis waarschuwt kopers van nieuwbouwwoningen voor aannemers die verlangen dat de consument door de coronacrisis op voorhand akkoord gaat met mogelijk hogere nieuwbouwkosten en een overschrijding van de bouwtijd. De vereniging roept bouwers die dit betreft op om deze praktijken te staken en adviseert kopers om hier niet mee akkoord te gaan.



De coronacrisis mag niet worden misbruikt om bij voorbaat prijzen te kunnen verhogen en contractuele termijnen te verlengen. De wettelijke regels blijven ook tijdens deze crisis van kracht.



Snel aangepaste contracten



Juristen van de vereniging zien sinds het uitbreken van de coronacrisis regelmatig snel aangepaste nieuwbouwcontracten, waarin aannemers op voorhand iedere aansprakelijkheid voor een langere bouwtijd en hogere bouwkosten uitsluiten. Bij het tekenen gaan kopers akkoord met een mogelijk latere oplevering van hun nieuwe huis en bijbetaling door hogere bouwkosten. “Onaanvaardbaar” vindt Steven Wayenberg, jurist en belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis. “De coronacrisis is geen vrijbrief voor bouwers om de bestaande wettelijke regelingen eigenhandig te veranderen”.



Rechter heeft laatste woord



Of er daadwerkelijk sprake is van overmacht hangt af van de omstandigheden. Wayenberg: “Als de bouwer als gevolg van de crisis een beroep doet op overmacht en het lukt hem niet om met de koper tot een redelijke oplossing te komen, dan heeft rechter nog altijd het laatste woord." De aannemer zal dan moeten onderbouwen waardoor de kosten zijn gestegen en waarom de koper daarvoor moet betalen. Hetzelfde geldt als de woning later wordt opgeleverd dan contractueel is afgesproken. De rechter zal in zijn afweging ook rekening houden met het ondernemersrisico.



Geen urgentie om contracten aan te passen



De overeengekomen bouwtijd is in vrijwel alle contracten al erg ruim en biedt de aannemer veel speelruimte. Een eventuele vertraging tijdens de bouw, bijvoorbeeld door de coronacrisis, hoeft daarom niet meteen te zorgen voor een overschrijding van de bouwtijd. Als dat toch gebeurt, of als de bouwkosten stijgen, is het nog maar de vraag of de bouwer zich met succes kan beroepen op overmacht waarbij de schade op de consument kan worden verhaald.



Vereniging Eigen Huis krijgt dagelijks veel vragen over de gevolgen van de coronacrisis. Antwoorden op de meest gestelde vragen staan op https://www.eigenhuis.nl/actueel/coronavirus#/