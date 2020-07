Feestelijke opening in IJmuiden van 70e filiaal Vomar Voordeelmarkt

Aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden is woensdag 1 juli het 70e filiaal van Vomar Voordeelmarkt geopend. De 1600 m² grote winkel wordt toegevoegd aan de beleggingsportefeuille van Hoorne Vastgoed. De opening werd verricht door president-commissaris Cees Zwanenburg van Vomar Voordeelmarkt.



De realisatie van de Vomar Voordeelmarkt maakt onderdeel uit van project De Duinen van HBB Groep en Hoorne Vastgoed. Op de plek waar in het verleden het kantoor van Scheveningen Radio stond (geopend in 1971, gesloopt in 2008) verrezen 57 appartementen. Daarvan neemt Velison Wonen er ten behoeve van sociale verhuur 48 af. De overige 9 zijn via HBB Groep in verkoop gegaan. Het complex is gebouwd door HBB Groep en ontworpen door Oever Zaaijer architecten.



De Vomar Voordeelmarkt op de begane grond kan beschikken over 36 gratis parkeerplaatsen op het dak en ook nog eens 36 parkeerplaatsen náást de winkel. Vrachtwagens die de Vomar Voordeelmarkt bevoorraden maken gebruik maken van een inpandige expeditie. De gevel van de winkel heeft een licht, open en transparant karakter.